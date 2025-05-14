Все люди излучают видимый свет — когда он исчезает

Результаты нового масштабного исследования указывают на то, что люди и все другие живые существа излучают видимый свет. По словам ученых, он исчезает только после смерти.
Главные тезисы
- Первые эксперименты провели на мышах и растениях, обнаружив процесс биофотона.
- Ученые обнаружили, что могут улавливать отдельные фотоны в видимой полосе света.
Детали нового революционного исследования
Его провели ученые из Университета Калгари и Национального исследовательского совета Канады.
Они решили провести эксперимент на мышах и листьях двух разных видов растений.
Ученые смогли выявить прямые физические доказательства явления "биофотона", которое прекращается после смерти.
На этом фоне авторы исследования пришли к выводу, что все живые существа, в том числе люди, могут буквально светиться, пока не умирают.
По словам физика Вахида Салари, речь идет о сверхслабом фотонном излучении (UPE).
Что важно понимать, серьезным претендентом на источник этого излучения является эффект различных активных форм кислорода, которые живые клетки производят, когда испытывают стрессы.
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