Все люди излучают видимый свет — когда он исчезает
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Все люди излучают видимый свет — когда он исчезает

Детали нового революционного исследования
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Результаты нового масштабного исследования указывают на то, что люди и все другие живые существа излучают видимый свет. По словам ученых, он исчезает только после смерти.

Главные тезисы

  • Первые эксперименты провели на мышах и растениях, обнаружив процесс биофотона.
  • Ученые обнаружили, что могут улавливать отдельные фотоны в видимой полосе света.

Детали нового революционного исследования

Его провели ученые из Университета Калгари и Национального исследовательского совета Канады.

Они решили провести эксперимент на мышах и листьях двух разных видов растений.

Ученые смогли выявить прямые физические доказательства явления "биофотона", которое прекращается после смерти.

На этом фоне авторы исследования пришли к выводу, что все живые существа, в том числе люди, могут буквально светиться, пока не умирают.

По словам физика Вахида Салари, речь идет о сверхслабом фотонном излучении (UPE).

Что важно понимать, серьезным претендентом на источник этого излучения является эффект различных активных форм кислорода, которые живые клетки производят, когда испытывают стрессы.

К примеру, при наличии достаточного количества молекул перекиси водорода такие материалы, как жиры и белки, могут претерпевать трансформации, которые запускают их электроны на высокой скорости и выплевывают один или два достаточно энергичных фотона, когда они возвращаются на место.

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