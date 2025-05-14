Усі люди випромінюють видиме світло — коли воно зникає

Результати нового масштабного дослідження вказують на те, що люди та всі інші живі істоти випромінюють видиме світло. За словами науковців, воно зникає лише після смерті.
Головні тези:
- Перші експерименти провели на мишах та рослинах, виявивши процес “біофотона”.
- Вчені виявили, що можуть вловлювати окремі фотони у видимій смузі світла.
Деталі нового революційного дослідження
Його провели вчені з Університету Калгарі та Національної дослідницької ради Канади.
Вони вирішили провести експеримент на мишах і листі двох різних видів рослин.
Науковці змогли виявити прямі фізичні докази явища "біофотона", що припиняється після смерті.
На цьому тлі автори дослідження дійшли висновку, що всі живі істоти, зокрема й люди, можуть буквально світитися, поки не вмирають.
За словами фізика Вахіда Саларі, йдеться про надслабке фотонне випромінювання (UPE).
Що важливо розуміти, серйозним претендентом на джерело цього випромінювання є ефект різних активних форм кисню, які живі клітини виробляють, коли зазнають стресів.
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