Усі люди випромінюють видиме світло — коли воно зникає
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Усі люди випромінюють видиме світло — коли воно зникає

Деталі нового революційного дослідження

Результати нового масштабного дослідження вказують на те, що люди та всі інші живі істоти випромінюють видиме світло. За словами науковців, воно зникає лише після смерті.

Головні тези:

  • Перші експерименти провели на мишах та рослинах, виявивши процес “біофотона”.
  • Вчені виявили, що можуть вловлювати окремі фотони у видимій смузі світла.

Деталі нового революційного дослідження

Його провели вчені з Університету Калгарі та Національної дослідницької ради Канади.

Вони вирішили провести експеримент на мишах і листі двох різних видів рослин.

Науковці змогли виявити прямі фізичні докази явища "біофотона", що припиняється після смерті.

На цьому тлі автори дослідження дійшли висновку, що всі живі істоти, зокрема й люди, можуть буквально світитися, поки не вмирають.

За словами фізика Вахіда Саларі, йдеться про надслабке фотонне випромінювання (UPE).

Що важливо розуміти, серйозним претендентом на джерело цього випромінювання є ефект різних активних форм кисню, які живі клітини виробляють, коли зазнають стресів.

До прикладу, за наявності достатньої кількості молекул перекису водню такі матеріали, як жири та білки, можуть зазнавати трансформації, які запускають їхні електрони на високій швидкості та випльовують один або два досить енергійних фотони, коли вони повертаються на місце.

Більше по темі

Категорія
Наука та медицина
Дата публікації
Додати до обраного
50% сучасних людей генетично походять з України — дослідження
розкопки
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації
Додати до обраного
"Невдалі зірки". Астрономи здійснили унікальне дослідження туманності Полум'я
зірки
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації
Додати до обраного
Немовлята мають здатність формувати спогади — дані унікального дослідження
немовля

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?