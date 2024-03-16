Легион "Свобода России", "Русский добровольческий корпус" и Сибирский батальон продолжают успешную спецоперацию на территории Белгородской и Курской областей РФ. За считанные дни им удалось взять в плен десятки российских военных.
Российский захватчик описал бой с РДК на территории РФ
Командир "Русского добровольческого корпуса" Денис Никитин провел короткий разговор с одним из пленных солдат РФ, который пытался остановить продвижение РДК в Белгородской области.
Им оказался 28-летний Алексей — старший лейтенант.
По словам последнего, при выполнении задания по минированию территории его машина попала под обстрел со стороны РДК.
Российский оккупант также откровенно признается, что все, кто были вместе с ним во время выполнения задания, — погибли.
Власти РФ лгут о потерях ЛСР, РДК и Сиббата
Он также подтвердил, что заявления Минобороны РФ о безумных потерях РДК, ЛСР и Сиббат на территории Белгородской и Курской областей являются ложью.
По словам оккупанта, он не видел ни одного убитого бойца РДК, хотя Москва придумывает, что речь идет о сотнях ликвидированных.
Кроме того, командир "Русского добровольческого корпуса" Денис Никитин показал десятки российских военных, которые РДК успел взять в плен.
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