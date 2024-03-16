Усі загинули, крім мене. Російський окупант описав бій на Бєлгородщині
Категорія
Події
Дата публікації

Усі загинули, крім мене. Російський окупант описав бій на Бєлгородщині

солдат РФ
Джерело:  Російський Добровольчий Корпус

Легіон “Свобода Росії”, “Російський добровольчий корпус” та Сибірський батальйон продовжують успішну спецоперацію на території Бєлгородської та Курської областей РФ. За лічені дні їм вдалося взяти в полон десятки російських військових.

Російський загарбник описав бій з РДК на території РФ

Командир “Російського добровольчого корпусу” Денис Нікітін провів коротку розмову з одним з полонених солдатів РФ, який намагався зупинити просування РДК у Бєлгородській області.

Ним виявився 28-річний Олексій — старший лейтенант.

За словами останнього, під час виконання завдання по мінуванню території його машина потрапила під обстріл з боку РДК.

Російський окупант також відверто зізнається, що всі, хто був разом з ним під час виконання завдання, — загинули.

Я єдиний залишився живий, і мене взяли в полон, — розповів російський військовий.

Влада РФ бреше про втрати ЛСР, РДК та Сиббату

Він також підтвердив, що заяви Міноборони РФ про шалені втрати РДК, ЛСР та Сиббату на території Бєлгородської та Курської областей є брехнею.

За словами окупанта, він не бачив жодного вбитого бійця РДК, хоча Москва вигадує, що йдеться про сотні ліквідованих.

Окрім того, командир “Російського добровольчого корпусу” Денис Нікітін показав десятки російських військових, які РДК встиг взяти в полон.

Усі заяви МО РФ про знищення РДК у повному складі — чергова брехня. Обмежена військова операція у Білгородській та Курській областях триває і ось підтвердження — нова партія полонених військових ЗС РФ. І вкотре ми запрошуємо губернатора Гладкова на зустріч, щоб передати йому полонених.

Денис Нікітін

Денис Нікітін

Командир РДК

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