"Все-таки летают". Как выглядит подводная жизнь пингвинов — видео
"Все-таки летают". Как выглядит подводная жизнь пингвинов — видео

Национальный антарктический научный центр
Полярники показали, как пингвины ведут себя в воде
Национальный научный антарктический центр опубликовал уникальное видео, на котором вы можете увидеть реальную подводную жизнь пингвинов. Что важно понимать, речь идет именно о субантарктических, которые являются самыми быстрыми из всех и могут разгоняться до 36 км/ч.

Главные тезисы

  • На видео хорошо видно, как пингвины охотятся на криль.
  • Украинцы, впервые увидевшие “полет” пингвинов, не сдерживают своих эмоций.

Полярники показали, как пингвины ведут себя в воде

Чтобы получить такие уникальные кадры — полярники устанавливают GPS-трекеры и камеры на пингвинах.

Именно они позволяют зафиксировать маршрут птиц и глубину их погружений.

Их крепят примерно на три недели. Даже если трекер со временем пропадает, часть данных успевает поступить ученым.

Кроме того, указано, что сенсоры не вредят пингвинам и устанавливаются только в период гнездования.

В это время животные гарантированно возвращаются к своим гнездам и датчики можно безопасно снять.

Дружеское предупреждение: если у вас очень чувствительный вестибулярный аппарат, лучше присесть. Запись очень динамичная и может немного «подкосить». Также важно: никаких ускорений мы не делали. Так что на видео вы видите реальную скорость движения пингвинов под водой, — отмечают полярники.

Реакция украинцев на подводную жизнь пингвинов:

  • Какими они кажутся неуклюжими на суше, но какие быстрые и пластичные в воде;

  • Меня мгновенно покачало, но оно того стоило! Они действительно будто летят под водой, и такие быстрые и ловкие, не сравнить с тем, как они ведут себя на суше;

  • Пингвины все-таки летают!;

  • Настоящее чувство полета. Очень круто, спасибо!;

  • Первое впечатление — будто летают, а не плавают) и это же надо — на такой скорости кого-то клювом поймать)

