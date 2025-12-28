"Все-таки летают". Как выглядит подводная жизнь пингвинов — видео

Национальный научный антарктический центр опубликовал уникальное видео, на котором вы можете увидеть реальную подводную жизнь пингвинов. Что важно понимать, речь идет именно о субантарктических, которые являются самыми быстрыми из всех и могут разгоняться до 36 км/ч.
Главные тезисы
- На видео хорошо видно, как пингвины охотятся на криль.
- Украинцы, впервые увидевшие “полет” пингвинов, не сдерживают своих эмоций.
Полярники показали, как пингвины ведут себя в воде
Чтобы получить такие уникальные кадры — полярники устанавливают GPS-трекеры и камеры на пингвинах.
Именно они позволяют зафиксировать маршрут птиц и глубину их погружений.
Кроме того, указано, что сенсоры не вредят пингвинам и устанавливаются только в период гнездования.
В это время животные гарантированно возвращаются к своим гнездам и датчики можно безопасно снять.
Реакция украинцев на подводную жизнь пингвинов:
Какими они кажутся неуклюжими на суше, но какие быстрые и пластичные в воде;
Меня мгновенно покачало, но оно того стоило! Они действительно будто летят под водой, и такие быстрые и ловкие, не сравнить с тем, как они ведут себя на суше;
Пингвины все-таки летают!;
Настоящее чувство полета. Очень круто, спасибо!;
Первое впечатление — будто летают, а не плавают) и это же надо — на такой скорости кого-то клювом поймать)
Больше по теме
- Категория
- Наука и медицина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Наука и медицина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Наука и медицина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-