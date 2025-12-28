"Все-таки летают". Как выглядит подводная жизнь пингвинов — видео

Национальный научный антарктический центр опубликовал уникальное видео, на котором вы можете увидеть реальную подводную жизнь пингвинов. Что важно понимать, речь идет именно о субантарктических, которые являются самыми быстрыми из всех и могут разгоняться до 36 км/ч.

Полярники показали, как пингвины ведут себя в воде

Чтобы получить такие уникальные кадры — полярники устанавливают GPS-трекеры и камеры на пингвинах.

Именно они позволяют зафиксировать маршрут птиц и глубину их погружений.

Их крепят примерно на три недели. Даже если трекер со временем пропадает, часть данных успевает поступить ученым.

Кроме того, указано, что сенсоры не вредят пингвинам и устанавливаются только в период гнездования.

В это время животные гарантированно возвращаются к своим гнездам и датчики можно безопасно снять.

Дружеское предупреждение: если у вас очень чувствительный вестибулярный аппарат, лучше присесть. Запись очень динамичная и может немного «подкосить». Также важно: никаких ускорений мы не делали. Так что на видео вы видите реальную скорость движения пингвинов под водой, — отмечают полярники.

