"Все-таки літають". Як виглядає підводне життя пінгвінів — відео

Національний науковий антарктичний центр опублікував унікальне відео, на яком ви можете побачити реальне підводне життя пінгвінів. Що важливо розуміти, йдеться саме про субантарктичних, які є найшвидшими з усіх й можуть розганятися до 36 км/год.
Головні тези:
- На відео добре видно, як пінгвіни полюють на криль.
- Українці, які вперше побачили “політ” пінгвінів, не стримують своїх емоцій.
Полярники показали, як пінгвіни поводяться у воді
Щоб отримати такі унікальні кадри — полярники встановлюють GPS-трекери та камери на пінгвінів.
Саме вони дають можливість зафіксувати маршрут птахів та глибину їхніх занурень.
Окрім того, наголошується, що сенсори не шкодять пінгвінам і встановлюються лише у період гніздування.
У цей час тварини гарантовано повертаються до своїх гнізд і датчики можна безпечно зняти.
Реакція українців на підводне життя пінгвінів:
Якими вони здаються незграбними на суші, проте які швидкі та пластичні у воді;
Мене миттєво захитало, але ж воно того було варте!Вони дійсно ніби летять під водою, і такі швидкі й спритні, не порівняти з тим як вони поводяться на суші;
Пінгвіни все-таки літають!;
Справжнє відчуття польоту. Дуже круто, дякую!;
Перше враження — наче літають, а не плавають ) і це ж треба — на такій швидкості когось дзьобом впіймати)
