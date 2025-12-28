"Все-таки літають". Як виглядає підводне життя пінгвінів — відео
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

"Все-таки літають". Як виглядає підводне життя пінгвінів — відео

Національний антарктичний науковий центр
Полярники показали, як пінгвіни поводяться у воді

 Національний науковий антарктичний центр опублікував унікальне відео, на яком ви можете побачити реальне підводне життя пінгвінів. Що важливо розуміти, йдеться саме про субантарктичних, які є найшвидшими з усіх й можуть розганятися до 36 км/год. 

Головні тези:

  • На відео добре видно, як пінгвіни полюють на криль.
  • Українці, які вперше побачили “політ” пінгвінів, не стримують своїх емоцій.

Полярники показали, як пінгвіни поводяться у воді

Щоб отримати такі унікальні кадри — полярники встановлюють GPS-трекери та камери на пінгвінів.

Саме вони дають можливість зафіксувати маршрут птахів та глибину їхніх занурень.

Їх кріплять приблизно на три тижні. Навіть якщо трекер з часом губиться, частина даних встигає надійти вченим.

Окрім того, наголошується, що сенсори не шкодять пінгвінам і встановлюються лише у період гніздування.

У цей час тварини гарантовано повертаються до своїх гнізд і датчики можна безпечно зняти.

Дружнє попередження: якщо у вас дуже чутливий вестибулярний апарат, краще присісти. Запис дуже динамічний і може трохи «захитати». Також важливо: жодних прискорень ми не робили. Тож на відео ви бачите реальну швидкість руху пінгвінів під водою, — зазначають полярники.

Реакція українців на підводне життя пінгвінів:

  • Якими вони здаються незграбними на суші, проте які швидкі та пластичні у воді;

  • Мене миттєво захитало, але ж воно того було варте!Вони дійсно ніби летять під водою, і такі швидкі й спритні, не порівняти з тим як вони поводяться на суші;

  • Пінгвіни все-таки літають!;

  • Справжнє відчуття польоту. Дуже круто, дякую!;

  • Перше враження — наче літають, а не плавають ) і це ж треба — на такій швидкості когось дзьобом впіймати)

Більше по темі

Категорія
Наука та медицина
Дата публікації
Додати до обраного
Які тварини здатні пережити людство ― відповідь біологів
Акула
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації
Додати до обраного
Чи пиячать тварини у дикій природі ― вчені дали неочікувану відповідь
Шимпанзе
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації
Додати до обраного
Вважались вимерлими. Які рідкісні тварини досі живуть поряд з нами
Довгодзьоба єхидна Аттенборо

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?