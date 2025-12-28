"Все-таки літають". Як виглядає підводне життя пінгвінів — відео

Національний науковий антарктичний центр опублікував унікальне відео, на яком ви можете побачити реальне підводне життя пінгвінів. Що важливо розуміти, йдеться саме про субантарктичних, які є найшвидшими з усіх й можуть розганятися до 36 км/год.

Полярники показали, як пінгвіни поводяться у воді

Щоб отримати такі унікальні кадри — полярники встановлюють GPS-трекери та камери на пінгвінів.

Саме вони дають можливість зафіксувати маршрут птахів та глибину їхніх занурень.

Їх кріплять приблизно на три тижні. Навіть якщо трекер з часом губиться, частина даних встигає надійти вченим.

Окрім того, наголошується, що сенсори не шкодять пінгвінам і встановлюються лише у період гніздування.

У цей час тварини гарантовано повертаються до своїх гнізд і датчики можна безпечно зняти.

Дружнє попередження: якщо у вас дуже чутливий вестибулярний апарат, краще присісти. Запис дуже динамічний і може трохи «захитати». Також важливо: жодних прискорень ми не робили. Тож на відео ви бачите реальну швидкість руху пінгвінів під водою, — зазначають полярники.

