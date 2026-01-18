Вселенная "Игры престолов" продолжает расширяться — трейлер

18 января в США произошло то, чего так долго ждали поклонники вселенной "Игры престолов" — речь идет о премьере сериала "Рыцарь семи королевств".
Главные тезисы
- История в сериале разворачивается за 89 лет до событий основного цикла "Игры престолов".
- Сериал станет доступен в Украине уже 19 января в 05.00 утра.
"Рыцарь семи королевств" — чем удивит новый сериал
Он базируется на цикле новелл Джорджа Р. Р. Мартина "Tales of Dunk and Egg".
В центре сюжета — путешествия рыцаря-наемника сэра Дункана Высокого и его юного оруженосца по имени Эгг.
Что важно понимать, эта история разворачивается за 89 лет до событий основного цикла эпопеи.
Актерский каст действительно может поразить привередливых зрителей, ведь к нему присоединились:
Питер Клаффи;
Декстер Соль Анселл;
Финн Беннетт;
Берти Карвел;
Танзин Кроуфорд;
Дэниел Ингс;
Сэм Спруэлл.
Стоит отметить, что в Украине серия станет доступной 19 января в 05:00 утра.
