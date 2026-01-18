Вселенная "Игры престолов" продолжает расширяться — трейлер

После успеха "Игры престолов" и "Дома дракона" зрителей снова вернут в знакомый мир, однако в этот раз — без масштабных сражений за трон и драконов в центре сюжета. По настроению сериал обещает отличаться от предыдущих проектов франшизы, поскольку сосредоточится на путешествиях двух главных героев.