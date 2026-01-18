Вселенная "Игры престолов" продолжает расширяться — трейлер
"Рыцарь семи королевств" - чем удивит новый сериал
Источник:  online.ua

18 января в США произошло то, чего так долго ждали поклонники вселенной "Игры престолов" — речь идет о премьере сериала "Рыцарь семи королевств".

  • История в сериале разворачивается за 89 лет до событий основного цикла "Игры престолов".
  • Сериал станет доступен в Украине уже 19 января в 05.00 утра.

"Рыцарь семи королевств" — чем удивит новый сериал

Он базируется на цикле новелл Джорджа Р. Р. Мартина "Tales of Dunk and Egg".

В центре сюжета — путешествия рыцаря-наемника сэра Дункана Высокого и его юного оруженосца по имени Эгг.

Что важно понимать, эта история разворачивается за 89 лет до событий основного цикла эпопеи.

После успеха "Игры престолов" и "Дома дракона" зрителей снова вернут в знакомый мир, однако в этот раз — без масштабных сражений за трон и драконов в центре сюжета. По настроению сериал обещает отличаться от предыдущих проектов франшизы, поскольку сосредоточится на путешествиях двух главных героев.

Актерский каст действительно может поразить привередливых зрителей, ведь к нему присоединились:

  • Питер Клаффи;

  • Декстер Соль Анселл;

  • Финн Беннетт;

  • Берти Карвел;

  • Танзин Кроуфорд;

  • Дэниел Ингс;

  • Сэм Спруэлл.

Стоит отметить, что в Украине серия станет доступной 19 января в 05:00 утра.

