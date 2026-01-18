Всесвіт "Гри престолів" продовжує розширюватися — трейлер
Всесвіт "Гри престолів" продовжує розширюватися — трейлер

"Лицар семи королівств" - чим здивує новий серіал
Джерело:  online.ua

18 січня у США відбулося те, чого так довго чекали шанувальники всесвіту "Гри престолів" — йдеться про прем’єру серіалу "Лицар семи королівств".

Головні тези:

  • Історія у серіалі розгортається за 89 років до подій основного циклу “Гри престолів”.
  • Серіал стане доступний в Україні вже 19 січня о 05:00 ранку.

"Лицар семи королівств" — чим здивує новий серіал

Він базується на циклі новел Джорджа Р. Р. Мартіна "Tales of Dunk and Egg".

У центрі сюжету — подорожі лицаря-найманця сера Дункана Високого та його юного зброєносця на ім’я Егг.

Що важливо розуміти, ця історія розгортається за 89 років до подій основного циклу епопеї.

Після успіху "Гри престолів" і "Дому дракона" глядачів знову повернуть у знайомий світ, однак цього разу — без масштабних битв за трон і драконів у центрі сюжету. За настроєм серіал обіцяє відрізнятися від попередніх проєктів франшизи, оскільки зосередиться на подорожах двох головних героїв.

Акторський каст дійсно може вразити вибагливих глядачів, адже до нього доєдналися:

  • Пітер Клаффі;

  • Декстер Соль Анселл;

  • Фінн Беннетт;

  • Берті Карвел;

  • Танзін Кроуфорд;

  • Деніел Інґс;

  • Сем Спруелл.

Варто також зазначити, що в Україні серія стане доступною 19 січня о 05:00 ранку.

