Всесвіт "Гри престолів" продовжує розширюватися — трейлер

18 січня у США відбулося те, чого так довго чекали шанувальники всесвіту "Гри престолів" — йдеться про прем’єру серіалу "Лицар семи королівств".
Головні тези:
- Історія у серіалі розгортається за 89 років до подій основного циклу “Гри престолів”.
- Серіал стане доступний в Україні вже 19 січня о 05:00 ранку.
"Лицар семи королівств" — чим здивує новий серіал
Він базується на циклі новел Джорджа Р. Р. Мартіна "Tales of Dunk and Egg".
У центрі сюжету — подорожі лицаря-найманця сера Дункана Високого та його юного зброєносця на ім’я Егг.
Що важливо розуміти, ця історія розгортається за 89 років до подій основного циклу епопеї.
Акторський каст дійсно може вразити вибагливих глядачів, адже до нього доєдналися:
Пітер Клаффі;
Декстер Соль Анселл;
Фінн Беннетт;
Берті Карвел;
Танзін Кроуфорд;
Деніел Інґс;
Сем Спруелл.
Варто також зазначити, що в Україні серія стане доступною 19 січня о 05:00 ранку.
