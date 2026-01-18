Всесвіт "Гри престолів" продовжує розширюватися — трейлер

18 січня у США відбулося те, чого так довго чекали шанувальники всесвіту "Гри престолів" — йдеться про прем’єру серіалу "Лицар семи королівств".

"Лицар семи королівств" — чим здивує новий серіал

Він базується на циклі новел Джорджа Р. Р. Мартіна "Tales of Dunk and Egg".

У центрі сюжету — подорожі лицаря-найманця сера Дункана Високого та його юного зброєносця на ім’я Егг.

Що важливо розуміти, ця історія розгортається за 89 років до подій основного циклу епопеї.

Після успіху "Гри престолів" і "Дому дракона" глядачів знову повернуть у знайомий світ, однак цього разу — без масштабних битв за трон і драконів у центрі сюжету. За настроєм серіал обіцяє відрізнятися від попередніх проєктів франшизи, оскільки зосередиться на подорожах двох головних героїв. Поширити

Акторський каст дійсно може вразити вибагливих глядачів, адже до нього доєдналися:

Пітер Клаффі;

Декстер Соль Анселл;

Фінн Беннетт;

Берті Карвел;

Танзін Кроуфорд;

Деніел Інґс;

Сем Спруелл.

Варто також зазначити, що в Україні серія стане доступною 19 січня о 05:00 ранку.