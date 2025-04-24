Всемирный банк сделал прогноз насчет экономического роста в Украине
Категория
Экономика
Дата публикации

Всемирный банк сделал прогноз насчет экономического роста в Украине

Всемирный банк
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Источник:  online.ua

Экономический рост в Украине будет медленным в течение двух лет. Экономика ускорится только в 2026 году при прекращении войны России против нашей страны.

Главные тезисы

  • Экономический рост в Украине ожидается медленным в ближайшие два года, с прогнозируемым ускорением лишь в 2026 году при прекращении войны с Россией.
  • Замедление роста экономики Украины обусловлено снижением внешнего спроса, нехваткой рабочей силы и проблемами с энергоснабжением из-за военных действий.
  • Прогнозы Всемирного банка предполагают увеличение роста ВВП Украины с 2% в текущем году до 5,2% в 2026 году, при условии урегулирования конфликта.

Экономика Украины может начать рост только в 2026 году

Об этом говорится в прогнозе Всемирного банка Европы и Центральной Азии.

Как отмечается в обзоре, на фоне продолжающихся боевых действий экономический рост в Украине замедлился в 2024 году до 2,9% с 5,5% в 2023 году.

Сокращение внешнего спроса, нехватка рабочей силы и последующие перебои с поставкой электроэнергии из-за войны войны были среди основных факторов снижения роста.

Всемирный банк ожидает, что в Украине рост еще больше замедлится до 2% в этом году, прежде чем увеличится до 5,2% в 2026 году, "при условии, что военные действия закончатся и начнется возобновление".

Согласно прогнозу Всемирного банка, рост в развивающихся экономиках Европы и Центральной Азии значительно замедлится до 2,5% в среднем в 2025-26 годах в условиях глубокой глобальной неопределенности.

Национальный банк Украины (НБУ) в апреле ухудшил прогноз роста реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2025 году до 3,1%.

По прогнозу НБУ, в 2026 году экономика вырастет на 3,7% (предыдущий прогноз — 4,0%), в 2027 году ВВП увеличится на 3,9% (предыдущий прогноз — 4,2%).

По данным Госстата, рост ВВП Украины в 2024 году замедлился до 2,9% по сравнению с 5,5% в 2023 году. Прогноз роста ВВП, заложенный в бюджет 2025 года — 2,7% в год.

В марте МВФ обновил базовый сценарий, согласно которому война России против Украины закончится в конце 2025 года. Этот сценарий предполагает рост экономики Украины в 2025 году на 2-3% и ускорение роста до 4,5% в 2026 году.

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