Світовий банк зробив прогноз щодо економічного зростання в Україні
Категорія
Економіка
Дата публікації

Світовий банк зробив прогноз щодо економічного зростання в Україні

Світовий банк
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Джерело:  online.ua

Економічне зростання в Україні буде повільним протягом двох років. Економіка прискориться лише 2026 року за умови припинення війни Росії проти нашої країни.

Головні тези:

  • Економічне зростання в Україні очікується повільним протягом двох років, з прискоренням у 2026 році за умови припинення війни з Росією.
  • Сповільнення зростання економіки України викликане зовнішнім попитом, браком робочої сили та перебоями з постачанням електроенергії через війну.
  • Прогноз Світового банку передбачає, що економічне зростання в Україні може сповільнитися до 2% у поточному році та позитивно змінитися до 5,2% у 2026 році.

Економіка України може почати зростання тільки у 2026 році

Про це йдеться у прогнозі Світового банку для Європи та Центральної Азії.

Як наголошується в огляді, на тлі триваючих бойових дій економічне зростання в Україні сповільнилося у 2024 році до 2,9% з 5,5% у 2023 році.

Скорочення зовнішнього попиту, брак робочої сили та подальші перебої з постачанням електроенергії через війну були серед основних чинників зниження зростання.

Світовий банк очікує, що в Україні зростання ще більше сповільниться до 2% цьогоріч, перш ніж збільшиться до 5,2% 2026 року, "за умови, що воєнні дії закінчаться і почнеться відновлення".

Згідно з прогнозом Світового банку, зростання в економіках, що розвиваються, Європи та Центральної Азії значно сповільниться до 2,5% у середньому в 2025-26 роках в умовах глибокої глобальної невизначеності. У 2023 році зростання було на 3,7%, у 2024 році — на 3,6%.

Національний банк України (НБУ) у квітні погіршив прогноз зростання реального валового внутрішнього продукту (ВВП) України у 2025 році до 3,1%.

За прогнозом НБУ, у 2026 році економіка зросте на 3,7% (попередній прогноз — 4,0%), у 2027 році ВВП збільшиться на 3,9% (попередній прогноз — 4,2%).

За даними Держстату, зростання ВВП України у 2024 році сповільнилося до 2,9% порівняно з 5,5% у 2023 році. Прогноз зростання ВВП, закладений у бюджет 2025 року — 2,7% на рік.

У березні МВФ оновив базовий сценарій, згідно з яким війна Росії проти України закінчиться наприкінці 2025 року. Цей сценарій передбачає зростання економіки України у 2025 році на 2-3% і прискорення зростання до 4,5% у 2026 році.

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