"Всех загребли". Наталья Могилевская раскрыла причину своего ареста

Известная украинская певица Наталья Могилевская никогда не скрывала от фанатов, что у нее бурная и интересная жизнь. Однако некоторые новые признания звезды стали для поклонников действительно неожиданными.

За что арестовали Наталью Могилевскую?

Как утверждает артистка, курьезный инцидент с арестом произошел еще в 90-е годы.

Наталья с улыбкой вспоминает, что в студенческие времена на нее часто жаловались соседи и вызывали полицию прямо ночью.

Одна из таких историй завершилась не слишком приятно, и будущую звезду забрали в полицейский участок из-за плохой компании.

В отеле на первом этаже я сидела и томик Шекспира читала с подружкой. А подружка встречалась тогда с пацаном таким из бригады, и их всех загребли, и меня с ними, — вспомнила певица на Люкс ФМ в проекте "Было/не было".

По словам Натальи, тогда ей действительно повезло, ведь она смогла договориться с правоохранителями и доказать, что они с подругой ничего плохого не сделали.