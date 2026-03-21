"Всех загребли". Наталья Могилевская раскрыла причину своего ареста
Известная украинская певица Наталья Могилевская никогда не скрывала от фанатов, что у нее бурная и интересная жизнь. Однако некоторые новые признания звезды стали для поклонников действительно неожиданными.

Главные тезисы

  • Могилевская рассказала, что ее молодость была действительно веселой.
  • История с арестом завершилась без проблем, ведь Наталья и ее подруга ничего плохого не сделали.

Как утверждает артистка, курьезный инцидент с арестом произошел еще в 90-е годы.

Наталья с улыбкой вспоминает, что в студенческие времена на нее часто жаловались соседи и вызывали полицию прямо ночью.

Одна из таких историй завершилась не слишком приятно, и будущую звезду забрали в полицейский участок из-за плохой компании.

В отеле на первом этаже я сидела и томик Шекспира читала с подружкой. А подружка встречалась тогда с пацаном таким из бригады, и их всех загребли, и меня с ними, — вспомнила певица на Люкс ФМ в проекте "Было/не было".

По словам Натальи, тогда ей действительно повезло, ведь она смогла договориться с правоохранителями и доказать, что они с подругой ничего плохого не сделали.

Я договорилась, что хотя бы меня и подружку отпустили, потому что я играла в спектакле Джульетту и все шли ко мне на спектакль. Мы же ничего общего с той бандой не имели, — вспоминает звезда события юности.

Больше по теме

"Она же хищник". Тополя признался, общался ли с Тиной Кароль после резкого заявления
Могилевская призналась, кто не пускал Тину Кароль в шоу-бизнес
Тина Кароль назвала самых ярких молодых звезд в шоу-бизнесе Украины
Тина Кароль раскрыла своих фаворитов

