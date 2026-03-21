"Усіх загребли". Наталія Могилевська розкрила причину свого арешту

Відома українська співачка Наталія Могилевська ніколи не приховувала від фанатів, що в неї бурхливе та цікаве життя. Однак деякі нові зізнання зірки стали для шанувальників дійсно неочікуваними.

За що заарештували Наталію Могилевську?

Як стверджує артистка, курйозний інцидент з арештом стався ще в 90-і роки.

Наталія з усмішкою згадує, що у студентські часи на неї часто скаржилися сусіди та викликали поліцію просто серед ночі.

Одна з таких історій завершилася не надто приємно, і майбутню зірку забрали до поліцейського відділку через погану компанію.

У готелі на першому поверсі я сиділа і томік Шекспіра читала з подружкою. А подружка зустрічалася тоді з пацаном таким з бригади, і їх всіх загребли, і мене з ними, — пригадала співачка на Люкс ФМ в проєкті "Було/не було".

За словами Наталії, тоді їй дійсно поталанило, адже вона змогла домовитись з правоохоронцями та довести, що вони з подругою ні в чому не винні.