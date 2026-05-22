Вступление Украины в ЕС. Сибига заявил об устранении главного препятствия

Переговоры о вступлении Украины в Евросоюз должны быть открыты до конца июня, ведь ключевое препятствие со стороны команды экс-лидера Венгрии Виктора Орбана наконец-то устранено. С таким заявлением выступил шеф украинской дипломатии Андрей Сибига.

Украина готовится к новому этапу евроинтеграции

Об этом глава украинского МИД Андрей Сибига сообщил после переговоров с венгерской коллегой Анитой Орбан.

По убеждению дипломата, открытие всех кластеров до конца июня — это та цель, которую действительно реально реализовать.

Мы исходим из того, что кластеры должны быть открыты в июне. Основное политическое препятствие от правительства Орбана устранено. Андрей Сибига Глава МИД Украины

На этом фоне шеф украинской дипломатии решил уточнить, что речь идет о завершении открытия всех шести кластеров.

Андрей Сибига обратил внимание официального Брюсселя на то, что Украина смогла успешно выполнить абсолютно все требования своих европейских союзников в этом вопросе.

Мы считаем, что справедливо получить оценку со стороны ЕС, а оценкой является открытие кластеров, — добавил глава МИД Украины.

