Вступление Украины в ЕС. Сибига заявил об устранении главного препятствия

Переговоры о вступлении Украины в Евросоюз должны быть открыты до конца июня, ведь ключевое препятствие со стороны команды экс-лидера Венгрии Виктора Орбана наконец-то устранено. С таким заявлением выступил шеф украинской дипломатии Андрей Сибига.
Главные тезисы
- Украина напоминает ЕС, что выполнила все условия блока для старта переговоров.
- Мадьяр уже озвучил свое условие для начала этого процесса.
Украина готовится к новому этапу евроинтеграции
Об этом глава украинского МИД Андрей Сибига сообщил после переговоров с венгерской коллегой Анитой Орбан.
По убеждению дипломата, открытие всех кластеров до конца июня — это та цель, которую действительно реально реализовать.
На этом фоне шеф украинской дипломатии решил уточнить, что речь идет о завершении открытия всех шести кластеров.
Андрей Сибига обратил внимание официального Брюсселя на то, что Украина смогла успешно выполнить абсолютно все требования своих европейских союзников в этом вопросе.
Кстати, недавно новый венгерский лидер Петер Мадьяр объяснил условие Венгрии для открытия первого кластера для Украины.
Что важно понимать, речь идет о предоставлении венгерскому меньшинству в Украине прав, которыми обладают меньшинствами в других странах ЕС.
