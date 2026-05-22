Вступ України в ЄС. Сибіга заявив про усунення головної перешкоди

Переговори про вступ України до Євросоюзу мають бути відкриті до кінця червня, адже ключова перешкода з боку команди екслідера Угорщини Віктора Орбана врешті усунена. З такою заявою виступив шеф української дипломатії Андрій Сибіга.

Україна готується до нового етапу євроінтеграції

Про це глава українського МЗС Андрій Сибіга повідомив після переговорів з угорською колегою Анітою Орбан.

На переконання дипломата, відкриття усіх кластерів до кінця червня — це та мета, яку дійсно реально реалізувати.

Ми виходимо з того, що кластери мають бути відкриті у червні. Основна політична перешкода від уряду Орбана усунена. Андрій Сибіга Глава МЗС України

На цьому тлі шеф української дипломатії вирішив уточнити, що мовиться про завершення відкриття усіх шести кластерів.

Андрій Сибіга звернув увагу офіційного Брюсселю на те, що Україна змогла успшно виконати аболютно всі вимоги своїх європейських союзників у цьому питанні.

Ми вважаємо, що справедливо отримати оцінку з боку ЄС, а оцінкою є відкриття кластерів, — додав глава МЗС України.

До слова, нещодавно новий угорський лідер Петер Мадяр пояснив умову Угорщини для відкриття першого кластера з Україною.