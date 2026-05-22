Вступ України в ЄС. Сибіга заявив про усунення головної перешкоди

Переговори про вступ України до Євросоюзу мають бути відкриті до кінця червня, адже ключова перешкода з боку команди екслідера Угорщини Віктора Орбана врешті усунена. З такою заявою виступив шеф української дипломатії Андрій Сибіга.
Головні тези:
- Україна нагадує ЄС, що виконала всі умови блоку щодо старту переговорів.
- Мадяр уже озвучив свою умову для початку цього процесу.
Україна готується до нового етапу євроінтеграції
Про це глава українського МЗС Андрій Сибіга повідомив після переговорів з угорською колегою Анітою Орбан.
На переконання дипломата, відкриття усіх кластерів до кінця червня — це та мета, яку дійсно реально реалізувати.
На цьому тлі шеф української дипломатії вирішив уточнити, що мовиться про завершення відкриття усіх шести кластерів.
Андрій Сибіга звернув увагу офіційного Брюсселю на те, що Україна змогла успшно виконати аболютно всі вимоги своїх європейських союзників у цьому питанні.
До слова, нещодавно новий угорський лідер Петер Мадяр пояснив умову Угорщини для відкриття першого кластера з Україною.
Що важливо розуміти, йдеться про надання угорській меншині в Україні прав, які мають меншини в інших країнах ЄС.
