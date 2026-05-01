Вступление Украины в ЕС — закрытие большинства переговорных разделов возможно до 2027 года

Украина может за 12-18 месяцев закрыть большинство переговорных разделов вступления в ЕС и уже в 2027 году перейти к подписанию договора о членстве.

Главные тезисы

  • Украина может закрыть большинство переговорных разделов о вступлении в ЕС за 12-18 месяцев и подписать договор о членстве до 2027 года.
  • Технические переговоры по всем шести кластерам с Еврокомиссией уже ведутся, что является важным шагом к вступлению.

Вступление Украины в ЕС: когда это возможно

Об этом вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка заявил во время часа вопросов к правительству.

Утко напомнил, что Евросоюз передал украинской стороне 145 требований для открытия переговорных кластеров вперед.

Большинство из них касается приведения украинского законодательства в стандарты Союза, а также практики ежедневной работы институтов. Все эти требования реалистичны. За следующие 12-18 месяцев можно закрыть большинство переговорных разделов и выйти на следующий год на подписание договора о вступлении в ЕС.

Он уточнил, что в марте Украина получила вторую порцию условий для успешного завершения технических переговоров по всем разделам. В настоящее время техническая работа с Еврокомиссией ведется по всем шести кластерам.

В то же время, Качка отметил, что даже после возможного подписания договора о вступлении процесс еще не будет завершен: документ должен пройти ратификацию в парламентах всех стран ЕС, а также в Украине, которая может занять несколько лет.

