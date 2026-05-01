Вступление Украины в ЕС — закрытие большинства переговорных разделов возможно до 2027 года

Украина может за 12-18 месяцев закрыть большинство переговорных разделов вступления в ЕС и уже в 2027 году перейти к подписанию договора о членстве.
Главные тезисы
- Украина может закрыть большинство переговорных разделов о вступлении в ЕС за 12-18 месяцев и подписать договор о членстве до 2027 года.
- Технические переговоры по всем шести кластерам с Еврокомиссией уже ведутся, что является важным шагом к вступлению.
Вступление Украины в ЕС: когда это возможно
Об этом вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка заявил во время часа вопросов к правительству.
Утко напомнил, что Евросоюз передал украинской стороне 145 требований для открытия переговорных кластеров вперед.
Он уточнил, что в марте Украина получила вторую порцию условий для успешного завершения технических переговоров по всем разделам. В настоящее время техническая работа с Еврокомиссией ведется по всем шести кластерам.
В то же время, Качка отметил, что даже после возможного подписания договора о вступлении процесс еще не будет завершен: документ должен пройти ратификацию в парламентах всех стран ЕС, а также в Украине, которая может занять несколько лет.
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-