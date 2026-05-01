Вступ України до ЄС — закриття більшості переговорних розділів можливе до 2027 року
Вступ України до ЄС — закриття більшості переговорних розділів можливе до 2027 року

Україна може за 12-18 місяців закрити більшість переговорних розділів щодо вступу до ЄС і вже у 2027 році перейти до підписання договору про членство.

Головні тези:

  • Україна може закрити більшість переговорних розділів про вступ до ЄС за 12-18 місяців.
  • Технічні переговори по всіх шести кластерах із Єврокомісією вже ведуться.
  • Після підписання договору про вступ України до ЄС, потрібна буде ратифікація у парламентах країн-членів, що може зайняти кілька років.

Вступ України до ЄС: коли це можливо

Про це віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка заявив під час години запитань до уряду.

Качка нагадав, що Євросоюз передав українській стороні 145 вимог для відкриття переговорних кластерів наперед.

Більшість із них стосується приведення українського законодавства до стандартів Союзу, а також практики щоденної роботи інституцій. Усі ці вимоги є реалістичними. За наступні 12-18 місяців можна закрити більшість переговорних розділів і вийти наступного року на підписання договору про вступ до ЄС.

Він уточнив, що у березні Україна отримала другу порцію умов для успішного завершення технічних переговорів за всіма розділами. Наразі технічна робота з Єврокомісією ведеться по всіх шести кластерах.

Водночас Качка зазначив, що навіть після можливого підписання договору про вступ процес ще не буде завершеним: документ має пройти ратифікацію в парламентах усіх країн ЄС, а також в Україні, що може зайняти кілька років.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
ЄС розпочинає підготовку договору про вступ Чорногорії
ЄС
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Негайний вступ України до ЄС, звісно, неможливий — Мерц
Мерц описав своє бачення євроінтеграції України
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Вступ до ЄС. Мадяр уже висунув Україні вимогу
Мадяр

