Вступление Украины в ЕС. Зеленский анонсировал подготовку условий договора

Украина готовит дальнейшие общие шаги с европейскими партнерами и следующие месяцы должны показать прогресс в приближении страны к Евросоюзу.

Зеленский анонсировал подготовку условий договора о присоединении Украины к ЕС

Мы готовим дальнейшие совместные шаги с партнерами в Европе, и следующие месяцы должны показать прогресс в приближении Украины к Евросоюзу. Владимир Зеленский Президент Украины

По его словам, речь идет о процедуре скрининга и подготовке условий будущего договора о присоединении Украины к ЕС.

Будут и новые двусторонние соглашения о безопасности с нашими партнерами, — добавил президент. Поделиться

Вступление Украины в ЕС

Напомним, в декабре прошлого года Украина получила "зеленый свет" для начала вступительных переговоров с ЕС.

21 июня Совет Европейского Союза подтвердил утвержденный ранее на уровне послов ЕС мандат на переговоры с Украиной и Молдовой о вступлении в экономически-политический блок, который начнется 25 июня в Люксембурге.

25 июня официально стартовали переговоры о вступлении Украины в ЕС. Это произошло на Первой межправительственной конференции в Люксембурге.

Следующим шагом станет так называемый двусторонний скрининг, который позволит согласовать украинское законодательство с общеевропейскими нормами.

Посол Евросоюза в Украине Катарина Матернова предположила, что процесс вступления Украины в ЕС может занять меньше времени, чем в других странах. Реалистичной датой выглядит 2030 год.