Вступление Украины в ЕС. Зеленский анонсировал подготовку условий договора

Украина готовит дальнейшие общие шаги с европейскими партнерами и следующие месяцы должны показать прогресс в приближении страны к Евросоюзу.
Главные тезисы
- Зеленский анонсировал подготовку условий договора о присоединении Украины к ЕС
- Украина получила 'зеленый свет' для начала вступительных переговоров с ЕС
- Переговоры о вступлении Украины в ЕС уже стартовали, с официальным началом на Первой межправительственной конференции в Люксембурге
- Следующим шагом будет двусторонний скрининг для согласования украинского законодательства с общеевропейскими нормами
- 2030 год выглядит как реалистичная дата для завершения процесса вступления Украины в ЕС
Зеленский анонсировал подготовку условий договора о присоединении Украины к ЕС
По его словам, речь идет о процедуре скрининга и подготовке условий будущего договора о присоединении Украины к ЕС.
Вступление Украины в ЕС
Напомним, в декабре прошлого года Украина получила "зеленый свет" для начала вступительных переговоров с ЕС.
21 июня Совет Европейского Союза подтвердил утвержденный ранее на уровне послов ЕС мандат на переговоры с Украиной и Молдовой о вступлении в экономически-политический блок, который начнется 25 июня в Люксембурге.
25 июня официально стартовали переговоры о вступлении Украины в ЕС. Это произошло на Первой межправительственной конференции в Люксембурге.
Следующим шагом станет так называемый двусторонний скрининг, который позволит согласовать украинское законодательство с общеевропейскими нормами.
Посол Евросоюза в Украине Катарина Матернова предположила, что процесс вступления Украины в ЕС может занять меньше времени, чем в других странах. Реалистичной датой выглядит 2030 год.
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