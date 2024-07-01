Вступ України в ЄС. Зеленський анонсував підготовку умов договору

Україна готує подальші спільні кроки з європейськими партнерами й наступні місяці мають показати прогрес у наближенні країни до Євросоюзу.
Головні тези:
- Президент Зеленський анонсував підготовку умов договору про приєднання України до ЄС.
- Україна отримала "зелене світло" для початку вступних переговорів з Євросоюзом у грудні минулого року.
- Початок переговорів про вступ України до ЄС відбувся у червні після підтвердження мандату Ради Європейського Союзу.
- Очікується, що процес вступу України до ЄС може зайняти менше часу, ніж у інших країнах, з реалістичною датою вступу у 2030 році.
- Наступні кроки включатимуть двосторонній скринінг та узгодження українського законодавства із європейськими нормами.
Зеленський анонсував підготовку умов договору про приєднання України до ЄС
За його словами, мова про процедуру скринінгу та підготовку умов майбутнього договору про приєднання України до ЄС.
Вступ України до ЄС
Нагадаємо, у грудні минулого року Україна отримала "зелене світло" для початку вступних переговорів з ЄС.
21 червня Рада Європейського Союзу підтвердила затверджений раніше на рівні послів ЄС мандат на переговори з Україною і Молдовою про вступ до економічно-політичного блоку, які розпочнуться 25 червня в Люксембурзі.
25 червня офіційно стартували переговори про вступ України до ЄС. Це сталося на Першій міжурядовій конференції у Люксембурзі.
Наступним кроком буде так званий двосторонній скринінг, який дозволить узгодити українське законодавство із загальноєвропейськими нормами.
Посол Євросоюзу в Україні Катаріна Матернова припустила, що процес вступу України до ЄС може зайняти менше часу, ніж в інших країнах. Реалістичною датою виглядає 2030 рік.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-