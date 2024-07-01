Вступ України в ЄС. Зеленський анонсував підготовку умов договору

Україна готує подальші спільні кроки з європейськими партнерами й наступні місяці мають показати прогрес у наближенні країни до Євросоюзу.

Зеленський анонсував підготовку умов договору про приєднання України до ЄС

Ми готуємо подальші спільні кроки з партнерами у Європі, і наступні місяці мають показати прогрес у наближенні України до Євросоюзу. Володимир Зеленський Президент України

За його словами, мова про процедуру скринінгу та підготовку умов майбутнього договору про приєднання України до ЄС.

Будуть і нові двосторонні безпекові угоди з нашими партнерами, — додав президент. Поширити

Вступ України до ЄС

Нагадаємо, у грудні минулого року Україна отримала "зелене світло" для початку вступних переговорів з ЄС.

21 червня Рада Європейського Союзу підтвердила затверджений раніше на рівні послів ЄС мандат на переговори з Україною і Молдовою про вступ до економічно-політичного блоку, які розпочнуться 25 червня в Люксембурзі.

25 червня офіційно стартували переговори про вступ України до ЄС. Це сталося на Першій міжурядовій конференції у Люксембурзі.

Наступним кроком буде так званий двосторонній скринінг, який дозволить узгодити українське законодавство із загальноєвропейськими нормами.

Посол Євросоюзу в Україні Катаріна Матернова припустила, що процес вступу України до ЄС може зайняти менше часу, ніж в інших країнах. Реалістичною датою виглядає 2030 рік.