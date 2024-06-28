Європейська рада обрала нових керівників головних інституцій ЄС

Європейська рада офіційно визначилася з кандидатами на топпосади в Європейському Союзі на наступні пʼять років.

Європейська рада офіційно визначилася з кандидатами на топпосади в ЄС

Так, глави країн Європейського союзу погодили кандидатуру Урсули фон дер Ляйєн для другого терміну на посаді голови Єврокомісії.

The European Council proposes @vonderleyen as candidate for President of the European Commission. pic.twitter.com/ytJk1t4WQX — Charles Michel (@CharlesMichel) June 27, 2024

Колишнього прем’єр-міністра Португалії Антоніу Кошту пропонують призначити президентом Європейської ради.

The European Council elects @antoniolscosta as the new President of the European Council. pic.twitter.com/7XRfcI2io6 — Charles Michel (@CharlesMichel) June 27, 2024

Очільницею дипломатичної служби ЄС, тобто Високою представницею ЄС з безпекової та зовнішньої політики може стати прем’єрка Естонії Кая Каллас. Це вперше в історії ЄС, коли на цю посаду призначають кандидата зі Східної Європи.

The European Council chooses @kajakallas as candidate for High Representative for Foreign Affairs and Security Policy. pic.twitter.com/PcWpOKfOS0 — Charles Michel (@CharlesMichel) June 27, 2024

За їхні кандидатури ще має проголосувати Європейський парламент.

За пропозицію мають проголосувати не менше 20 із 27 країн-членів (72%), які представляють не менше 65% населення Євросоюзу.

Що цьому передувало

Декілька ультраправих лідерів Європи, серед яких прем’єр-міністр Італії Джорджа Мелоні та її угорський колега Віктор Орбан, виступали проти цих кандидатур.