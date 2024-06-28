Європейська рада обрала нових керівників головних інституцій ЄС

Європейська рада офіційно визначилася з кандидатами на топпосади в Європейському Союзі на наступні пʼять років.
Головні тези:
- Урсула фон дер Ляйєн була підтверджена на другий термін на посаді голови Єврокомісії
- Антоніо Кошту може стати президентом Європейської ради, а Кая Каллас - Високим представником ЄС з безпекової та зовнішньої політики
- Це вперше, коли до посади Високого представника ЄС зазначений кандидат зі Східної Європи
- Європейський парламент має проголосувати за ці кандидатури
Європейська рада офіційно визначилася з кандидатами на топпосади в ЄС
Так, глави країн Європейського союзу погодили кандидатуру Урсули фон дер Ляйєн для другого терміну на посаді голови Єврокомісії.
Колишнього прем’єр-міністра Португалії Антоніу Кошту пропонують призначити президентом Європейської ради.
Очільницею дипломатичної служби ЄС, тобто Високою представницею ЄС з безпекової та зовнішньої політики може стати прем’єрка Естонії Кая Каллас. Це вперше в історії ЄС, коли на цю посаду призначають кандидата зі Східної Європи.
За їхні кандидатури ще має проголосувати Європейський парламент.
За пропозицію мають проголосувати не менше 20 із 27 країн-членів (72%), які представляють не менше 65% населення Євросоюзу.
Що цьому передувало
Декілька ультраправих лідерів Європи, серед яких прем’єр-міністр Італії Джорджа Мелоні та її угорський колега Віктор Орбан, виступали проти цих кандидатур.
Мелоні заявляла, що домовленості не враховують волю громадян ЄС, «які закликають до більш конкретної, менш ідеологічної Європи». А Орбан назвав угоду трьох політичних груп в Європарламенті — «Європейська народна партія», «Прогресивний альянс соціалістів і демократів» та ліберали — «коаліцією брехні та обману»
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