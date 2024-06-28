Европейский совет избрал новых руководителей главных институтов ЕС

Европейский совет официально определился с кандидатами на топдолжности в Европейском Союзе на следующие пять лет.

Европейский совет официально определился с кандидатами на топдолжности в ЕС

Так, главы стран Европейского союза согласовали кандидатуру Урсулы фон дер Ляйен для второго срока в должности главы Еврокомиссии.

The European Council proposes @vonderleyen as candidate for President of the European Commission. pic.twitter.com/ytJk1t4WQX — Charles Michel (@CharlesMichel) June 27, 2024

Бывшего премьер-министра Португалии Антониу Кошту предлагают назначить президентом Европейского совета.

The European Council elects @antoniolscosta as the new President of the European Council. pic.twitter.com/7XRfcI2io6 — Charles Michel (@CharlesMichel) June 27, 2024

Главой дипломатической службы ЕС, то есть Высокой представительницей ЕС по безопасности и внешней политике может стать премьер Эстонии Кая Каллас. Это впервые в истории ЕС, когда на этот пост назначается кандидат из Восточной Европы.

The European Council chooses @kajakallas as candidate for High Representative for Foreign Affairs and Security Policy. pic.twitter.com/PcWpOKfOS0 — Charles Michel (@CharlesMichel) June 27, 2024

За их кандидатуры еще предстоит проголосовать Европейский парламент.

За предложение должно проголосовать не менее 20 из 27 стран-членов (72%), представляющих не менее 65% населения Евросоюза.

Что этому предшествовало

Несколько ультраправых лидеров Европы, среди которых премьер-министр Италии Джорджо Мэлони и ее венгерский коллега Виктор Орбан, выступали против этих кандидатур.