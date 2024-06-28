Европейский совет избрал новых руководителей главных институтов ЕС
Категория
Мир
Дата публикации

Европейский совет избрал новых руководителей главных институтов ЕС

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Европейский совет официально определился с кандидатами на топдолжности в Европейском Союзе на следующие пять лет.

Главные тезисы

  • Европейский совет назначил Урсулу фон дер Ляйен на второй срок главы Еврокомиссии
  • Антонио Кошту может стать президентом Европейского совета, Кая Каллас - Высоким представителем по внешней политике
  • Ультраправые лидеры, включая премьер-министра Италии и венгерского коллегу, высказали протесты по поводу назначения новых руководителей
  • Европейский парламент должен утвердить кандидатуры новых лидеров.

Европейский совет официально определился с кандидатами на топдолжности в ЕС

Так, главы стран Европейского союза согласовали кандидатуру Урсулы фон дер Ляйен для второго срока в должности главы Еврокомиссии.

Бывшего премьер-министра Португалии Антониу Кошту предлагают назначить президентом Европейского совета.

Главой дипломатической службы ЕС, то есть Высокой представительницей ЕС по безопасности и внешней политике может стать премьер Эстонии Кая Каллас. Это впервые в истории ЕС, когда на этот пост назначается кандидат из Восточной Европы.

За их кандидатуры еще предстоит проголосовать Европейский парламент.

За предложение должно проголосовать не менее 20 из 27 стран-членов (72%), представляющих не менее 65% населения Евросоюза.

Что этому предшествовало

Несколько ультраправых лидеров Европы, среди которых премьер-министр Италии Джорджо Мэлони и ее венгерский коллега Виктор Орбан, выступали против этих кандидатур.

Мелони заявляла, что договоренности не учитывают свободу граждан ЕС, «призывающих к более конкретной, менее идеологической Европе». Орбан назвал соглашение трех политических групп в Европарламенте — «Европейская народная партия», «Прогрессивный альянс социалистов и демократов» и либералы — «коалицией лжи и обмана»

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