ВСУ ликвидировали еще 1300 солдат РФ в течение суток

По информации Генштаба, за прошедшие сутки между украинскими военными и преступной армией РФ произошло 97 боеприкосновений на фронте. Силы обороны ликвидировали еще 1300 российских окупантов.
Главные тезисы
- Силы обороны успешно отразили атаки российских оккупантов, ликвидировав 1300 солдат РФ за сутки.
- Было зафиксировано 97 боевых столкновений на фронте, в результате которых преступная армия РФ понесла значительные потери в технике и личном составе.
- Ракетные войска и артиллерия украинских вооруженных сил нанесли удары по сосредоточениям вражеского личного состава и техники, уничтожив военное оборудование противника.
- В различных областях, включая Харьковскую и Донецкую, российские оккупанты проводили безуспешные атаки, сталкиваясь с сильным сопротивлением со стороны украинских войск.
Что происходит на фронте
В Харьковской области российские оккупанты провели две безуспешные атакующие попытки в направлении Гатища.
В направлении Купянска за сутки зафиксировано 18 боеприкосновений вблизи Петропавловки, Песчаного, Степной Новоселовки, Богуславки, Загрызового, Лозовой.
В направлении Лимана в Донецкой области преступная армия РФ 8 раз безуспешно атаковала вблизи Новоегоровки, Новолюбовки, Макеевки, Ямполевки и в направлении Серебрянки.
В направлении Северского враг дважды безуспешно пытался продвинуться вперед в районах Белогоровки и Ивано-Дарьевки.
В направлении Краматорска российские оккупанты предприняли две безуспешные попытки наступления в районах Предтечиного и Часового Яра.
В направлении Торецка Силами обороны отражены 8 вражеских атак в районе самого Торецка и Крымского.
В направлении Покровска украинскими военными остановлено 39 атак российских оккупантов вблизи Зеленого Поля, Тарасовки, Успеновки, Елизаветы, Водяного Второго, Миролюбовки, Луча, Котляровки, Алексеевки, Дачного и Улаков.
Силы обороны отразили один вражеский штурм в районе Константинополя.
В Запорожской области оккупационная армия РФ провела один безуспешный штурм позиций украинских военных.
На левобережье Днепра в Херсонской области преступная армия РФ наступательных действий не предпринимала.
На Курщине украинскими военными в течение суток было отбито 12 вражеских атак.
Что известно о потерях армии РФ
личного состава — около 841 тыс. 660 (+1 тыс. 300) человек ликвидировано;
танков — 9 тыс 920 (+12) ед;
боевых бронированных машин — 20 тыс 685 (+18) ед;
артиллерийских систем — 22 тыс 589 (+51) ед;
РСЗО — 1 тыс 268 (+1) ед;
средства ПВО — 1 тыс 53 (+3) ед;
самолетов — 369 ед.;
вертолетов — 331 ед;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 23 тыс 911 (+118) ед;
крылатых ракет — 3 тыс 54 ед.;
кораблей/катеров — 28 ед;
подводных лодок — 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн — 35 тыс 798 (+89) ед;
специальной техники — 3 тыс 731 (+2) ед.
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