ВСУ ликвидировали еще 1300 солдат РФ в течение суток
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ ликвидировали еще 1300 солдат РФ в течение суток

Генштаб ВСУ
Военные ВСУ
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По информации Генштаба, за прошедшие сутки между украинскими военными и преступной армией РФ произошло 97 боеприкосновений на фронте. Силы обороны ликвидировали еще 1300 российских окупантов.

Главные тезисы

  • Силы обороны успешно отразили атаки российских оккупантов, ликвидировав 1300 солдат РФ за сутки.
  • Было зафиксировано 97 боевых столкновений на фронте, в результате которых преступная армия РФ понесла значительные потери в технике и личном составе.
  • Ракетные войска и артиллерия украинских вооруженных сил нанесли удары по сосредоточениям вражеского личного состава и техники, уничтожив военное оборудование противника.
  • В различных областях, включая Харьковскую и Донецкую, российские оккупанты проводили безуспешные атаки, сталкиваясь с сильным сопротивлением со стороны украинских войск.

Что происходит на фронте

В Харьковской области российские оккупанты провели две безуспешные атакующие попытки в направлении Гатища.

В направлении Купянска за сутки зафиксировано 18 боеприкосновений вблизи Петропавловки, Песчаного, Степной Новоселовки, Богуславки, Загрызового, Лозовой.

В направлении Лимана в Донецкой области преступная армия РФ 8 раз безуспешно атаковала вблизи Новоегоровки, Новолюбовки, Макеевки, Ямполевки и в направлении Серебрянки.

В направлении Северского враг дважды безуспешно пытался продвинуться вперед в районах Белогоровки и Ивано-Дарьевки.

В направлении Краматорска российские оккупанты предприняли две безуспешные попытки наступления в районах Предтечиного и Часового Яра.

В направлении Торецка Силами обороны отражены 8 вражеских атак в районе самого Торецка и Крымского.

В направлении Покровска украинскими военными остановлено 39 атак российских оккупантов вблизи Зеленого Поля, Тарасовки, Успеновки, Елизаветы, Водяного Второго, Миролюбовки, Луча, Котляровки, Алексеевки, Дачного и Улаков.

Силы обороны отразили один вражеский штурм в районе Константинополя.

В Запорожской области оккупационная армия РФ провела один безуспешный штурм позиций украинских военных.

На левобережье Днепра в Херсонской области преступная армия РФ наступательных действий не предпринимала.

На Курщине украинскими военными в течение суток было отбито 12 вражеских атак.

Что известно о потерях армии РФ

  • личного состава — около 841 тыс. 660 (+1 тыс. 300) человек ликвидировано;

  • танков — 9 тыс 920 (+12) ед;

  • боевых бронированных машин — 20 тыс 685 (+18) ед;

  • артиллерийских систем — 22 тыс 589 (+51) ед;

  • РСЗО — 1 тыс 268 (+1) ед;

  • средства ПВО — 1 тыс 53 (+3) ед;

  • самолетов — 369 ед.;

  • вертолетов — 331 ед;

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 23 тыс 911 (+118) ед;

  • крылатых ракет — 3 тыс 54 ед.;

  • кораблей/катеров — 28 ед;

  • подводных лодок — 1 ед.;

  • автомобильной техники и автоцистерн — 35 тыс 798 (+89) ед;

  • специальной техники — 3 тыс 731 (+2) ед.

Вчера ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 18 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, два средства ПВО, средство РЭБ, состав боеприпасов, четыре артиллерийские системы, а также два пункта управления противника, подчеркивают в Генштабе.

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