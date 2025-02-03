ЗСУ ліквідували ще 1300 солдатів РФ протягом доби

За інформацією Генштабу, протягом минулої доби між українськими військовими та злочинною армією РФ відбулось 97 боєзіткнень на фронті. Сили оборони ліквідували ще 1 тис 300 російських окупантів.
Головні тези:
- Українські Збройні Сили за останню добу ліквідували 1300 солдатів РФ на фронті.
- Було зафіксовано 97 боєзіткнень між українськими військами та російською злочинною армією. Російські окупанти провели безуспішні атаки на різних напрямках, таких як Харківщина, Донеччина та інші області.
- Зазначені також втрати російської армії, включаючи ліквідацію тисяч солдат, танків, броньованих машин, артилерійських систем та іншого озброєння.
- Ракетні війська та артилерія українських сил оборони нанесли удари по зосередженню ворожого особового складу та техніки, завдаючи значних втрат ворогу.
Що відбувається на фронті
На Харківщині російські окупанти провели дві безуспішні атакувальні спроби у напрямку Гатища.
У напрямку Куп’янська за добу зафіксовано 18 боєзіткнень поблизу Петропавлівки, Піщаного, Степової Новоселівки, Богуславки, Загризового, Лозової.
У напрямку Лимана на Донеччині злочинна армія РФ 8 разів безуспішно атакувала поблизу Новоєгорівки, Новолюбівки, Макіївки, Ямполівки та в напрямку Серебрянки.
У напрямку Сіверська ворог двічі безуспішно намагався просунутись вперед в районах Білогорівки та Івано-Дар’ївки.
У напрямку Краматорська російські окупанти здійснили дві безуспішні спроби наступу в районах Предтечиного та Часового Яру.
У напрямку Торецька Силами оборони відбито 8 ворожих атак в районі самого Торецька та Кримського.
У напрямку Покровська українськими військовими зупинено 39 атак російських окупантів поблизу Зеленого Поля, Тарасівки, Успенівки, Єлизаветівки, Водяного Другого, Миролюбівки, Променя, Котлярівки, Олексіївки, Дачного та Улаклів.
Сили оборони відбили один ворожий штурм в районі Костянтинополя.
У Запорізькій області окупаційна армія РФ провела один безуспішний штурм позицій українських військових.
На лівобережжі Дніпра у Херсонській області злочинна армія РФ наступальних дій не проводила.
На Курщині українськими військовими протягом доби було відбито 12 ворожих атак.
Що відомо про втрати армії РФ
особового складу — близько 841 тис 660 (+1 тис 300) осіб ліквідовано;
танків — 9 тис 920 (+12) од.;
бойових броньованих машин — 20 тис 685 (+18) од.;
артилерійських систем — 22 тис 589 (+51) од.;
РСЗВ — 1 тис 268 (+1) од.;
засоби ППО — 1 тис 53 (+3) од.;
літаків — 369 од.;
гелікоптерів — 331 од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 23 тис 911(+118) од.;
крилатих ракет — 3 тис 54 од.;
кораблів/катерів — 28 од.;
підводних човнів — 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн — 35 тис 798 (+89) од.;
спеціальної техніки — 3 тис 731 (+2) од.
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