ЗСУ ліквідували ще 1300 солдатів РФ протягом доби

За інформацією Генштабу, протягом минулої доби між українськими військовими та злочинною армією РФ відбулось 97 боєзіткнень на фронті. Сили оборони ліквідували ще 1 тис 300 російських окупантів.

Що відбувається на фронті

На Харківщині російські окупанти провели дві безуспішні атакувальні спроби у напрямку Гатища.

У напрямку Куп’янська за добу зафіксовано 18 боєзіткнень поблизу Петропавлівки, Піщаного, Степової Новоселівки, Богуславки, Загризового, Лозової.

У напрямку Лимана на Донеччині злочинна армія РФ 8 разів безуспішно атакувала поблизу Новоєгорівки, Новолюбівки, Макіївки, Ямполівки та в напрямку Серебрянки.

У напрямку Сіверська ворог двічі безуспішно намагався просунутись вперед в районах Білогорівки та Івано-Дар’ївки.

У напрямку Краматорська російські окупанти здійснили дві безуспішні спроби наступу в районах Предтечиного та Часового Яру.

У напрямку Торецька Силами оборони відбито 8 ворожих атак в районі самого Торецька та Кримського.

У напрямку Покровська українськими військовими зупинено 39 атак російських окупантів поблизу Зеленого Поля, Тарасівки, Успенівки, Єлизаветівки, Водяного Другого, Миролюбівки, Променя, Котлярівки, Олексіївки, Дачного та Улаклів.

Сили оборони відбили один ворожий штурм в районі Костянтинополя.

У Запорізькій області окупаційна армія РФ провела один безуспішний штурм позицій українських військових.

На лівобережжі Дніпра у Херсонській області злочинна армія РФ наступальних дій не проводила.

На Курщині українськими військовими протягом доби було відбито 12 ворожих атак.

Що відомо про втрати армії РФ

особового складу — близько 841 тис 660 (+1 тис 300) осіб ліквідовано;

танків — 9 тис 920 (+12) од.;

бойових броньованих машин — 20 тис 685 (+18) од.;

артилерійських систем — 22 тис 589 (+51) од.;

РСЗВ — 1 тис 268 (+1) од.;

засоби ППО — 1 тис 53 (+3) од.;

літаків — 369 од.;

гелікоптерів — 331 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 23 тис 911(+118) од.;

крилатих ракет — 3 тис 54 од.;

кораблів/катерів — 28 од.;

підводних човнів — 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн — 35 тис 798 (+89) од.;

спеціальної техніки — 3 тис 731 (+2) од.