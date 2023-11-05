ВСУ нанесли мощный удар по российскому складу БК в Донецкой области — фото

Под Мариуполем горит и взрывается склад БК россиян

По предварительным данным, Вооруженные силы Украины атаковали российский склад БК, который находится в селе Седово под Мариуполем.

В социальных сетях уже начали активно распространять видео, на котором видны масштабы удара наших воинов — это масштабный пожар, охвативший действительно большую площадь.

Более того, российские захватчики в чатах активно жалуются на то, что в Седово, кроме взрывающегося склада БК, еще и вертолеты “поджарило”, которые стояли в ожидании ремонта.

Пока ни российские власти, ни украинские Вооруженные силы не комментируют этот удар.

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