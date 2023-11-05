ЗСУ завдали потужного удару по російському складу БК на Донеччині — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ завдали потужного удару по російському складу БК на Донеччині — відео

пожежа
Джерело:  online.ua

Увечері 5 листопада українські воїни влаштували армії РФ масштабну “бавовну" у Донецькій області.

Під Маріуполем горить та вибухає склад БК росіян

За попередніми даними, Збройні сили України атакували російський склад БК, який знаходиться у селі Сєдово, що під Маріуполем.

У соціальних мережах уже почали активно поширювати відео, на якому видно масштаби удару наших воїнів — це масштабна пожежа, яка охопила дійсно велику площу.

Ба більше, російські загарбники в чатах активно скаржаться на те, що в Сєдово, окрім палачючого складу БК, ще й гелікоптери підсмажило, які стояли чекаючи ремонту.

Поки ані російська влада, ані українські Збройні сили не коментують цей удар.

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