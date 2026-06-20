ВСУ обезвредили еще 48 оккупантов на Покровском направлении
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ обезвредили еще 48 оккупантов на Покровском направлении

Генштаб ВСУ
ССО
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Всего с начала этих суток на фронте произошло 157 боевых столкновений.

Главные тезисы

  • В последние сутки ВСУ провели успешную операцию на Покровском направлении, уничтожив 48 оккупантов.
  • Общее количество боевых столкновений составило 157, среди которых были 56 авиационных ударов и 1843 обстрела со стороны врага.

Актуальная ситуация на Покровском направлении

Оперативная информация по состоянию на 22:00 20.06.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

Противник совершил 56 авиационных ударов, сбросил 163 управляемых авиабомба. Кроме того, привлек для поражения 6373 дрона-камикадзе и осуществил 1843 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск.

Всего 23 атаки совершил враг на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Вольное, Новоалександровка, Шевченко, Котлино, Удачное, Дорожное и в сторону Белицкого, Кучерового Яра, Шахового, Новопавловки, Филиала, Торецкого, Родинского, Новогришиного, Гулового, Мирного, Сергеевки.

Три боестолкновения продолжаются до сих пор.

По предварительным подсчетам, сегодня здесь ликвидировано 27 окупантов и 21 ранено; уничтожен один танк, одна самоходная артиллерийская установка, шесть единиц автомобильной и пять единиц специальной техники врага.

Повреждены шесть артиллерийских систем, три единицы автомобильной техники и два пункта управления БПЛА противника. Уничтожен или подавлен 231 беспилотный летательный аппарат разных типов.

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