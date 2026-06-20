ВСУ обезвредили еще 48 оккупантов на Покровском направлении

Всего с начала этих суток на фронте произошло 157 боевых столкновений.

Актуальная ситуация на Покровском направлении

Оперативная информация по состоянию на 22:00 20.06.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

Противник совершил 56 авиационных ударов, сбросил 163 управляемых авиабомба. Кроме того, привлек для поражения 6373 дрона-камикадзе и осуществил 1843 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск.

Всего 23 атаки совершил враг на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Вольное, Новоалександровка, Шевченко, Котлино, Удачное, Дорожное и в сторону Белицкого, Кучерового Яра, Шахового, Новопавловки, Филиала, Торецкого, Родинского, Новогришиного, Гулового, Мирного, Сергеевки.

Три боестолкновения продолжаются до сих пор. Поделиться

По предварительным подсчетам, сегодня здесь ликвидировано 27 окупантов и 21 ранено; уничтожен один танк, одна самоходная артиллерийская установка, шесть единиц автомобильной и пять единиц специальной техники врага.