Ситуация на Покровском направлении — ВСУ ликвидировали 50 захватчиков

Всего с начала этих суток на фронте произошло 193 боевых столкновения.

Актуальная ситуация на Покровском направлении 12 июня

Оперативная информация по состоянию на 22:00 12.06.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

Противник нанес 61 авиационный удар — сбросил 193 управляемых авиабомба. Кроме того, задействовал для поражения 6186 дронов-камикадзе и произвел 2341 обстрел населенных пунктов и позиций наших войск.

На Покровском направлении враг совершил 30 атак. Оккупанты пытались продвинуться в сторону населенных пунктов Родинское, Новоалександровка, Шевченко, Гришино, Сергеевка, Котлино, Удачное и Новоподгородное.

Две из этих атак еще продолжаются.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении ликвидировано 50 окупантов и ранено 12, уничтожены две единицы автомобильной техники и три орудия.