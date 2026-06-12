Ситуация на Покровском направлении — ВСУ ликвидировали 50 захватчиков
Категория
Украина
Дата публикации

Ситуация на Покровском направлении — ВСУ ликвидировали 50 захватчиков

Генштаб ВСУ
потери
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Всего с начала этих суток на фронте произошло 193 боевых столкновения.

Главные тезисы

  • С начала суток на Покровском направлении произошло 30 атак со стороны захватчиков, что привело к ликвидации 50 окупантов и ранению 12.
  • Российские войска нанесли 61 авиационный удар и произвели 2341 обстрел на военные позиции, включая населенные пункты.

Актуальная ситуация на Покровском направлении 12 июня

Оперативная информация по состоянию на 22:00 12.06.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

Противник нанес 61 авиационный удар — сбросил 193 управляемых авиабомба. Кроме того, задействовал для поражения 6186 дронов-камикадзе и произвел 2341 обстрел населенных пунктов и позиций наших войск.

На Покровском направлении враг совершил 30 атак. Оккупанты пытались продвинуться в сторону населенных пунктов Родинское, Новоалександровка, Шевченко, Гришино, Сергеевка, Котлино, Удачное и Новоподгородное.

Две из этих атак еще продолжаются.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении ликвидировано 50 окупантов и ранено 12, уничтожены две единицы автомобильной техники и три орудия.

Также повреждены девять единиц автомобильной техники, одна РСЗО, три орудия, 76 укрытий противника и два пункта управления БпЛА. Уничтожено или подавлено 271 БпЛА разных типов.

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