Ситуация на Покровском направлении — ВСУ ликвидировали 50 захватчиков

Всего с начала этих суток на фронте произошло 193 боевых столкновения.
Главные тезисы
- С начала суток на Покровском направлении произошло 30 атак со стороны захватчиков, что привело к ликвидации 50 окупантов и ранению 12.
- Российские войска нанесли 61 авиационный удар и произвели 2341 обстрел на военные позиции, включая населенные пункты.
Актуальная ситуация на Покровском направлении 12 июня
Оперативная информация по состоянию на 22:00 12.06.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
Противник нанес 61 авиационный удар — сбросил 193 управляемых авиабомба. Кроме того, задействовал для поражения 6186 дронов-камикадзе и произвел 2341 обстрел населенных пунктов и позиций наших войск.
На Покровском направлении враг совершил 30 атак. Оккупанты пытались продвинуться в сторону населенных пунктов Родинское, Новоалександровка, Шевченко, Гришино, Сергеевка, Котлино, Удачное и Новоподгородное.
Две из этих атак еще продолжаются.
По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении ликвидировано 50 окупантов и ранено 12, уничтожены две единицы автомобильной техники и три орудия.
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