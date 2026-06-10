ВСУ ликвидировали почти 50 захватчиков РФ на Покровском направлении в течение суток

Всего с начала этих суток на фронте произошло 196 боевых столкновений.
Главные тезисы
- В течение суток на Покровском направлении произошло 196 боевых столкновений, в результате которых ВСУ ликвидировали 48 захватчиков РФ.
- Ранены 9 окупантов, совершено 103 авиационных удара и 2123 обстрела позиций украинских сил.
Актуальная ситуация на Покровском направлении 10 июня
Оперативная информация по состоянию на 22:00 10.06.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
Противник совершил 103 авиационных удара, сбросив 317 управляемых авиационных бомб. Кроме того, захватчики привлекли для поражения 5614 дронов-камикадзе и осуществили 2123 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.
На Покровском направлении враг совершил 37 атак. Оккупанты пытались продвинуться в районах Родинского, Гришиного, Васильевки, Котлиного, Удачного и в направлении Ганновки, Белицкого, Александровки, Шевченко, Новоалександровки, Новогришиного, Сергеевки, Новоподгородного, Новопавловки.
По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении ликвидировано 48 окупантов и 9 ранены.
Уничтожены танк, три единицы автомобильной и семь единиц специальной техники врага, одна артиллерийская система и три укрытия противника.
Уничтожено или подавлено 248 беспилотных летательных аппаратов разных типов.
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