ЗСУ ліквідували майже 50 загарбників РФ на Покровському напрямку протягом доби
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ ліквідували майже 50 загарбників РФ на Покровському напрямку протягом доби

Генштаб ЗСУ
втрати РФ
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Загалом від початку цієї доби на фронті відбулося 196 бойових зіткнень.

Головні тези:

  • ЗСУ ліквідували 48 загарбників РФ на Покровському напрямку протягом доби.
  • У результаті 196 бойових зіткнень, поранено 9 окупантів та ліквідовано 48 загарбників.
  • З ворожої сторони було здійснено 103 авіаційні удари та 2123 обстріли позицій ЗСУ.

Актуальна ситуація на Покровському напрямку 10 червня

Оперативна інформація станом на 22:00 10.06.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

Противник здійснив 103 авіаційні удари, скинувши 317 керованих авіаційних бомб. Крім того, загарбники залучили для ураження 5614 дронів-камікадзе та здійснили 2123 обстріли позицій наших військ та населених пунктів.

На Покровському напрямку ворог здійснив 37 атак. Окупанти намагалися просунутися у районах Родинського, Гришиного, Василівки, Котлиного, Удачного та в напрямку Ганнівки, Білицького, Олександрівки, Шевченко, Новоолександрівки, Новогришиного, Сергіївки, Новопідгороднього, Новопавлівки.

За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 48 окупантів та 9 — поранено.

Знищено танк, три одиниці автомобільної та сім одиниць спеціальної техніки ворога, одну артилерійську систему та три укриття противника.

Пошкоджено танк, сім артилерійських систем, одну одиницю автомобільної, дві одиниці спеціальної техніки, один пункт управління БпЛА та 86 укриттів загарбників.

Знищено або подавлено 248 безпілотних літальних апаратів різних типів.

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