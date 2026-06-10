ЗСУ ліквідували майже 50 загарбників РФ на Покровському напрямку протягом доби

Загалом від початку цієї доби на фронті відбулося 196 бойових зіткнень.
Головні тези:
- ЗСУ ліквідували 48 загарбників РФ на Покровському напрямку протягом доби.
- У результаті 196 бойових зіткнень, поранено 9 окупантів та ліквідовано 48 загарбників.
- З ворожої сторони було здійснено 103 авіаційні удари та 2123 обстріли позицій ЗСУ.
Актуальна ситуація на Покровському напрямку 10 червня
Оперативна інформація станом на 22:00 10.06.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.
Противник здійснив 103 авіаційні удари, скинувши 317 керованих авіаційних бомб. Крім того, загарбники залучили для ураження 5614 дронів-камікадзе та здійснили 2123 обстріли позицій наших військ та населених пунктів.
На Покровському напрямку ворог здійснив 37 атак. Окупанти намагалися просунутися у районах Родинського, Гришиного, Василівки, Котлиного, Удачного та в напрямку Ганнівки, Білицького, Олександрівки, Шевченко, Новоолександрівки, Новогришиного, Сергіївки, Новопідгороднього, Новопавлівки.
За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 48 окупантів та 9 — поранено.
Знищено танк, три одиниці автомобільної та сім одиниць спеціальної техніки ворога, одну артилерійську систему та три укриття противника.
Знищено або подавлено 248 безпілотних літальних апаратів різних типів.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-