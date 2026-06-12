Ситуація на Покровському напрямку — ЗСУ ліквідували 50 загарбників
Категорія
Україна
Дата публікації

Ситуація на Покровському напрямку — ЗСУ ліквідували 50 загарбників

Генштаб ЗСУ
втрати
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Загалом від початку цієї доби на фронті відбулося 193 бойових зіткнення.

Головні тези:

  • ЗСУ ліквідували 50 загарбників на Покровському напрямку від початку цієї доби.
  • Російські війська завдали 61 авіаційний удар та відкрили 2341 обстріл військових позицій.
  • На фронті відбулося 193 бойових зіткнення, з яких 30 атак ворога були на Покровському напрямку.

Актуальна ситуація на Покровському напрямку 12 червня

Оперативна інформація станом на 22:00 12.06.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

Противник завдав 61 авіаційного удару – скинув 193 керовані авіабомби. Крім того, задіяв для ураження 6186 дронів-камікадзе та здійснив 2341 обстріл населених пунктів і позицій наших військ.

На Покровському напрямку ворог здійснив 30 атак. Окупанти намагалися просунутися у бік населених пунктів Родинське, Новоолександрівка, Шевченко, Гришине, Сергіївка, Котлине, Удачне та Новопідгороднє.

Дві з цих атак іще тривають.

За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 50 окупантів та поранено 12, знищено дві одиниці автомобільної техніки та три гармати.

Також ушкоджено дев’ять одиниць автомобільної техніки, одну РСЗВ, три гармати, 76 укриттів противника та два пункти управління БпЛА. Знищено або подавлено 271 БпЛА різних типів.

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Українські воїни знешкодили майже 60 окупантів на Покровському напрямку протягом доби
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ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації
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ЗСУ ліквідували майже 50 загарбників РФ на Покровському напрямку протягом доби
Генштаб ЗСУ
втрати РФ

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