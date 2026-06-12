Ситуація на Покровському напрямку — ЗСУ ліквідували 50 загарбників

Загалом від початку цієї доби на фронті відбулося 193 бойових зіткнення.

Актуальна ситуація на Покровському напрямку 12 червня

Оперативна інформація станом на 22:00 12.06.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

Противник завдав 61 авіаційного удару – скинув 193 керовані авіабомби. Крім того, задіяв для ураження 6186 дронів-камікадзе та здійснив 2341 обстріл населених пунктів і позицій наших військ.

На Покровському напрямку ворог здійснив 30 атак. Окупанти намагалися просунутися у бік населених пунктів Родинське, Новоолександрівка, Шевченко, Гришине, Сергіївка, Котлине, Удачне та Новопідгороднє.

Дві з цих атак іще тривають.

За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 50 окупантів та поранено 12, знищено дві одиниці автомобільної техніки та три гармати.