Ситуація на Покровському напрямку — ЗСУ ліквідували 50 загарбників

Загалом від початку цієї доби на фронті відбулося 193 бойових зіткнення.
Головні тези:
- ЗСУ ліквідували 50 загарбників на Покровському напрямку від початку цієї доби.
- Російські війська завдали 61 авіаційний удар та відкрили 2341 обстріл військових позицій.
- На фронті відбулося 193 бойових зіткнення, з яких 30 атак ворога були на Покровському напрямку.
Актуальна ситуація на Покровському напрямку 12 червня
Оперативна інформація станом на 22:00 12.06.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.
Противник завдав 61 авіаційного удару – скинув 193 керовані авіабомби. Крім того, задіяв для ураження 6186 дронів-камікадзе та здійснив 2341 обстріл населених пунктів і позицій наших військ.
На Покровському напрямку ворог здійснив 30 атак. Окупанти намагалися просунутися у бік населених пунктів Родинське, Новоолександрівка, Шевченко, Гришине, Сергіївка, Котлине, Удачне та Новопідгороднє.
Дві з цих атак іще тривають.
За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 50 окупантів та поранено 12, знищено дві одиниці автомобільної техніки та три гармати.
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