ЗСУ знешкодили ще 48 окупантів на Покровському напрямку

Загалом від початку цієї доби на фронті відбулося 157 бойових зіткнень.

Актуальна ситуація на Покровському напрямку

Оперативна інформація станом на 22:00 20.06.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

Противник здійснив 56 авіаційних ударів, скинув 163 керовані авіабомби. Крім того, залучив для ураження 6373 дрони–камікадзе та здійснив 1843 обстріли населених пунктів і позицій наших військ.

Усього 23 атаки здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися в районах населених пунктів Вільне, Новоолександрівка, Шевченко, Котлине, Удачне, Дорожнє та в бік Білицького, Кучерового Яру, Шахового, Новопавлівки, Філії, Торецького, Родинського, Новогришиного, Гулівого, Мирного, Сергіївки.

Три боєзіткнення тривають до цього часу. Поширити

За попередніми підрахунками, сьогодні тут ліквідовано 27 окупантів та 21 – поранено; знищено один танк, одну самохідну артилерійську установку, шість одиниць автомобільної та п’ять одиниць спеціальної техніки ворога.