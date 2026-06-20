ЗСУ знешкодили ще 48 окупантів на Покровському напрямку

Загалом від початку цієї доби на фронті відбулося 157 бойових зіткнень.
Головні тези:
- Упродовж доби ЗСУ знищили 48 окупантів на Покровському напрямку.
- На фронті відбулося 157 бойових зіткнень, ворог здійснив 56 авіаційних ударів та 1843 обстріли.
- Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів і вирішних точках, але відбили сильний опір українських військових.
Актуальна ситуація на Покровському напрямку
Оперативна інформація станом на 22:00 20.06.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.
Противник здійснив 56 авіаційних ударів, скинув 163 керовані авіабомби. Крім того, залучив для ураження 6373 дрони–камікадзе та здійснив 1843 обстріли населених пунктів і позицій наших військ.
Усього 23 атаки здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися в районах населених пунктів Вільне, Новоолександрівка, Шевченко, Котлине, Удачне, Дорожнє та в бік Білицького, Кучерового Яру, Шахового, Новопавлівки, Філії, Торецького, Родинського, Новогришиного, Гулівого, Мирного, Сергіївки.
За попередніми підрахунками, сьогодні тут ліквідовано 27 окупантів та 21 – поранено; знищено один танк, одну самохідну артилерійську установку, шість одиниць автомобільної та п’ять одиниць спеціальної техніки ворога.
Пошкоджено шість артилерійських систем, три одиниці автомобільної техніки та два пункти управління БпЛА противника. Знищено або подавлено 231 безпілотний літальний апарат різних типів.
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