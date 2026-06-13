Українські воїни знешкодили майже 70 окупантів на Покровському напрямку протягом доби

Триває збройна агресія РФ проти України. Загалом від початку цієї доби відбулося 179 бойових зіткнень.

Актуальна ситуація на Покровському напрямку 13 червня

Оперативна інформація станом на 22:00 13.06.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

Противник завдав 65 авіаційних ударів, скинувши 196 керованих авіаційних бомб. Крім того, загарбники залучили для ураження 6438 дронів-камікадзе та здійснили 2154 обстріли позицій наших військ та населених пунктів.

На Покровському напрямку ворог здійснив 27 атак. Окупанти намагалися просунутися в районах Василівки, Родинського, Шевченка, Новопідгородного, Котлиного, Удачного, Новопавлівки та в напрямку Гришиного, Нового Шахового, Кучерового Яру, Сергіївки. Чотири боєзіткнення тривають.

За попередніми підрахунками, втрати ворога на цьому напрямку склали 54 окупанти ліквідованими та 14 — пораненими. Поширити

Також наші захисники знищили чотири одиниці автомобільної та сім одиниць спеціальної техніки. Крім того, пошкоджено три артилерійські системи й одну одиницю автомобільної техніки загарбників, а також знищено або подавлено 344 безпілотні літальні апарати різних типів.