Українські воїни знешкодили майже 70 окупантів на Покровському напрямку протягом доби
Категорія
Україна
Дата публікації

Українські воїни знешкодили майже 70 окупантів на Покровському напрямку протягом доби

Генштаб ЗСУ
втрати
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Триває збройна агресія РФ проти України. Загалом від початку цієї доби відбулося 179 бойових зіткнень.

Головні тези:

  • Українські захисники в змішаних бойових групах відбили 27 атак ворожих сил на Покровському напрямку.
  • За попередніми підрахунками, втрати ворога на Покровському напрямку складають 54 окупанти ліквідованими та 14 пораненими.

Актуальна ситуація на Покровському напрямку 13 червня

Оперативна інформація станом на 22:00 13.06.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

Противник завдав 65 авіаційних ударів, скинувши 196 керованих авіаційних бомб. Крім того, загарбники залучили для ураження 6438 дронів-камікадзе та здійснили 2154 обстріли позицій наших військ та населених пунктів.

На Покровському напрямку ворог здійснив 27 атак. Окупанти намагалися просунутися в районах Василівки, Родинського, Шевченка, Новопідгородного, Котлиного, Удачного, Новопавлівки та в напрямку Гришиного, Нового Шахового, Кучерового Яру, Сергіївки. Чотири боєзіткнення тривають.

За попередніми підрахунками, втрати ворога на цьому напрямку склали 54 окупанти ліквідованими та 14 — пораненими.

Також наші захисники знищили чотири одиниці автомобільної та сім одиниць спеціальної техніки. Крім того, пошкоджено три артилерійські системи й одну одиницю автомобільної техніки загарбників, а також знищено або подавлено 344 безпілотні літальні апарати різних типів.

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Категорія
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ЗСУ ліквідували майже 50 загарбників РФ на Покровському напрямку протягом доби
Генштаб ЗСУ
втрати РФ
Категорія
Україна
Дата публікації
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Ситуація на Покровському напрямку — ЗСУ ліквідували 50 загарбників
Генштаб ЗСУ
втрати

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