Украинские воины обезвредили почти 70 оккупантов на Покровском направлении в течение суток
Категория
Украина
Дата публикации

Украинские воины обезвредили почти 70 оккупантов на Покровском направлении в течение суток

Генштаб ВСУ
потери
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Идет вооруженная агрессия РФ против Украины. Всего с начала этих суток произошло 179 боевых столкновений.

Главные тезисы

  • Украинские воины успешно отразили 27 атак на Покровском направлении.
  • На этом направлении ликвидировано 70 оккупантов, единицы техники захвачены и уничтожены.

Актуальная ситуация на Покровском направлении 13 июня

Оперативная информация по состоянию на 22:00 13.06.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

Противник нанес 65 авиационных ударов, сбросив 196 управляемых авиационных бомб. Кроме того, захватчики привлекли для поражения 6438 дронов-камикадзе и осуществили 2154 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.

На Покровском направлении враг совершил 27 атак. Оккупанты пытались продвинуться в районах Васильевки, Родинского, Шевченко, Новоподгородного, Котлиного, Удачного, Новопавловки и в направлении Гришиного, Нового Шахматного, Кучерового Яра, Сергеевки. Четыре боестолкновения продолжаются.

По предварительным подсчетам, потери врага на этом направлении составили 54 кафира ликвидированными и 14 ранеными.

Также наши защитники уничтожили четыре единицы автомобильной и семь единиц специальной техники. Кроме того, повреждены три артиллерийские системы и одна единица автомобильной техники захватчиков, а также уничтожены или подавлены 344 беспилотных летательных аппарата разных типов.

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