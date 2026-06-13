Украинские воины обезвредили почти 70 оккупантов на Покровском направлении в течение суток

Идет вооруженная агрессия РФ против Украины. Всего с начала этих суток произошло 179 боевых столкновений.

Актуальная ситуация на Покровском направлении 13 июня

Оперативная информация по состоянию на 22:00 13.06.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

Противник нанес 65 авиационных ударов, сбросив 196 управляемых авиационных бомб. Кроме того, захватчики привлекли для поражения 6438 дронов-камикадзе и осуществили 2154 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.

На Покровском направлении враг совершил 27 атак. Оккупанты пытались продвинуться в районах Васильевки, Родинского, Шевченко, Новоподгородного, Котлиного, Удачного, Новопавловки и в направлении Гришиного, Нового Шахматного, Кучерового Яра, Сергеевки. Четыре боестолкновения продолжаются.

По предварительным подсчетам, потери врага на этом направлении составили 54 кафира ликвидированными и 14 ранеными. Поделиться

Также наши защитники уничтожили четыре единицы автомобильной и семь единиц специальной техники. Кроме того, повреждены три артиллерийские системы и одна единица автомобильной техники захватчиков, а также уничтожены или подавлены 344 беспилотных летательных аппарата разных типов.