ВСУ отбили почти 70 штурмов оккупантов с начала суток

Оперативная информация по состоянию на 16:00 20.06.2026 по российскому вторжению

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник наступательных действий не проводил, совершил 37 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, два из которых с применением реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении захватчики четырежды пытались прорвать оборону у Избицкого и Зыбиного. Два боя продолжаются и в эти минуты.

На Купянском направлении сегодня враг трижды атаковал позиции сил обороны в районе Новоплатоновки и в сторону населенных пунктов Ковшаровка, Купянск-Узловой. Одно боестолкновение продолжается.

На Лиманском направлении украинские воины отражали десять попыток захватчиков продвинуться в районах Ольговки, Новоселовки, Дробышева, Дерилового, Лимана. Одно боестолкновение продолжается.

На Славянском направлении Силы обороны успешно остановили восемь попыток захватчиков идти вперед вблизи Калеников, Закотного и в сторону населенного пункта Рай-Александровка. Одно боестолкновение продолжается.

На Краматорском направлении враг однажды пытался продвинуться вблизи населенного пункта Тихоновка.