ВСУ отбили почти 70 штурмов оккупантов с начала суток
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ отбили почти 70 штурмов оккупантов с начала суток

Генштаб ВСУ
ВСУ
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С начала суток агрессор 66 раз атаковал позиции сил обороны.

Главные тезисы

  • С начала суток российские захватчики совершили 66 атак на позиции украинских ВСУ в разных направлениях на востоке Украины.
  • На различных направлениях, включая Курское, Лиманское и Константиновское, происходили жесткие столкновения между сторонами конфликта.

Актуальная ситуация на фронте 20 июня

Оперативная информация по состоянию на 16:00 20.06.2026 по российскому вторжению

  • На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник наступательных действий не проводил, совершил 37 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, два из которых с применением реактивных систем залпового огня.

  • На Южно-Слобожанском направлении захватчики четырежды пытались прорвать оборону у Избицкого и Зыбиного. Два боя продолжаются и в эти минуты.

  • На Купянском направлении сегодня враг трижды атаковал позиции сил обороны в районе Новоплатоновки и в сторону населенных пунктов Ковшаровка, Купянск-Узловой. Одно боестолкновение продолжается.

  • На Лиманском направлении украинские воины отражали десять попыток захватчиков продвинуться в районах Ольговки, Новоселовки, Дробышева, Дерилового, Лимана. Одно боестолкновение продолжается.

  • На Славянском направлении Силы обороны успешно остановили восемь попыток захватчиков идти вперед вблизи Калеников, Закотного и в сторону населенного пункта Рай-Александровка. Одно боестолкновение продолжается.

  • На Краматорском направлении враг однажды пытался продвинуться вблизи населенного пункта Тихоновка.

  • На Константиновском направлении наши защитники отразили восемь атак вблизи населенных пунктов Иванополья, Ильиновка, Русин Яр и в направлении Константиновки.

  • На Покровском направлении с начала суток оккупанты шестнадцать раз пытались потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Новоалександровка, Шевченко, Котлино, Удачное, Родинское и в сторону населенных пунктов Вольное, Торецкое, Дорожное, Новогришино, Гуливое, Мирное, Сергее. Две атаки продолжаются.

  • На Александровском направлении враг дважды пытался продвинуться в районе Поддубного и в сторону Тернового. Одно боестолкновение продолжается.

  • На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отразили девять вражеских атак в районах населенных пунктов Рыбное, Гуляйпольское, Железнодорожное, Елена Константиновка, Волшебное и в сторону Горького, Воздвижовки. Два боестолкновения продолжаются.

  • В Ореховском направлении враг дважды штурмовал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Каменское и Степногорск.

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