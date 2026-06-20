ВСУ отбили почти 70 штурмов оккупантов с начала суток

С начала суток агрессор 66 раз атаковал позиции сил обороны.
Главные тезисы
- С начала суток российские захватчики совершили 66 атак на позиции украинских ВСУ в разных направлениях на востоке Украины.
- На различных направлениях, включая Курское, Лиманское и Константиновское, происходили жесткие столкновения между сторонами конфликта.
Актуальная ситуация на фронте 20 июня
Оперативная информация по состоянию на 16:00 20.06.2026 по российскому вторжению
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник наступательных действий не проводил, совершил 37 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, два из которых с применением реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении захватчики четырежды пытались прорвать оборону у Избицкого и Зыбиного. Два боя продолжаются и в эти минуты.
На Купянском направлении сегодня враг трижды атаковал позиции сил обороны в районе Новоплатоновки и в сторону населенных пунктов Ковшаровка, Купянск-Узловой. Одно боестолкновение продолжается.
На Лиманском направлении украинские воины отражали десять попыток захватчиков продвинуться в районах Ольговки, Новоселовки, Дробышева, Дерилового, Лимана. Одно боестолкновение продолжается.
На Славянском направлении Силы обороны успешно остановили восемь попыток захватчиков идти вперед вблизи Калеников, Закотного и в сторону населенного пункта Рай-Александровка. Одно боестолкновение продолжается.
На Краматорском направлении враг однажды пытался продвинуться вблизи населенного пункта Тихоновка.
На Константиновском направлении наши защитники отразили восемь атак вблизи населенных пунктов Иванополья, Ильиновка, Русин Яр и в направлении Константиновки.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты шестнадцать раз пытались потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Новоалександровка, Шевченко, Котлино, Удачное, Родинское и в сторону населенных пунктов Вольное, Торецкое, Дорожное, Новогришино, Гуливое, Мирное, Сергее. Две атаки продолжаются.
На Александровском направлении враг дважды пытался продвинуться в районе Поддубного и в сторону Тернового. Одно боестолкновение продолжается.
На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отразили девять вражеских атак в районах населенных пунктов Рыбное, Гуляйпольское, Железнодорожное, Елена Константиновка, Волшебное и в сторону Горького, Воздвижовки. Два боестолкновения продолжаются.
В Ореховском направлении враг дважды штурмовал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Каменское и Степногорск.
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