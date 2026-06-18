ВСУ отразили более 50 штурмов армии РФ с начала суток

Оперативная информация по состоянию на 16:00 18.06.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток захватчики один раз атаковали позиции наших воинов, совершили 47 обстрелов, в том числе шесть — с применением реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении захватчики дважды пытались прорвать оборону в районе Лимана и в сторону Избицкого. Один бой продолжается.

На Купянском направлении наши защитники остановили две попытки врага продвинуться в сторону Радьковки и Колесниковки.

На Лиманском направлении украинские воины отражали 11 попыток захватчиков продвинуться в сторону населенных пунктов Шейковка, Ставки, Дробышево, Лиман и в районах населенных пунктов Новоселовка, Дерилово, Заречное, Ямполь. Четыре боестолкновения продолжаются.

На Славянском направлении Силы обороны останавливали пять попыток захватчиков идти вперед в сторону населенных пунктов Рай-Александровка, Кривая Лука и в районе Закотного и Калеников. Одно боестолкновение до сих пор продолжается.

На Краматорском направлении российские захватчики совершили одну атаку в сторону Малиновки.