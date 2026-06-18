ВСУ отразили более 50 штурмов армии РФ с начала суток

С начала суток агрессор 55 раз атаковал позиции сил обороны.
Главные тезисы
- С начала суток армия РФ осуществила 55 атак на позиции ВСУ, но большинство из них были успешно отражены украинскими защитниками.
- Вооруженные Силы Украины активно действуют по различным направлениям, снимая вражеские атаки на Лиманском, Славянском, Константиновском и других направлениях.
Актуальная ситуация на фронте 18 июня
Оперативная информация по состоянию на 16:00 18.06.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток захватчики один раз атаковали позиции наших воинов, совершили 47 обстрелов, в том числе шесть — с применением реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении захватчики дважды пытались прорвать оборону в районе Лимана и в сторону Избицкого. Один бой продолжается.
На Купянском направлении наши защитники остановили две попытки врага продвинуться в сторону Радьковки и Колесниковки.
На Лиманском направлении украинские воины отражали 11 попыток захватчиков продвинуться в сторону населенных пунктов Шейковка, Ставки, Дробышево, Лиман и в районах населенных пунктов Новоселовка, Дерилово, Заречное, Ямполь. Четыре боестолкновения продолжаются.
На Славянском направлении Силы обороны останавливали пять попыток захватчиков идти вперед в сторону населенных пунктов Рай-Александровка, Кривая Лука и в районе Закотного и Калеников. Одно боестолкновение до сих пор продолжается.
На Краматорском направлении российские захватчики совершили одну атаку в сторону Малиновки.
На Константиновском направлении наши защитники отражали девять атак вблизи населенных пунктов Плещеевка, Константиновка, Ильиновка. Одно боестолкновение продолжается.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты 11 раз пытались потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Новоалександровка, Котлино, Удачное, Новониколаевка, Филиал и в сторону населенных пунктов Белицкое, Дорожное, Шевченко, Сергеевка. Один бой продолжается.
На Александровском направлении противник однажды атаковал в сторону Александрограда.
На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отражали девять вражеских атак в сторону населенных пунктов Доброполье, Гуляйпольское, Горькое, два боестолкновения до сих пор продолжаются.
На Ореховском направлении наши защитники пресекли три попытки противника продвинуться вперед в районе Степногорска.
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