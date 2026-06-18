ВСУ уничтожили еще 1370 оккупантов и 4 средства ПВО РФ
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ уничтожили еще 1370 оккупантов и 4 средства ПВО РФ

Генштаб ВСУ
потери
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Общие боевые потери российских войск с начала полномасштабного вторжения в Украину, с 24 февраля 2022 по 18 июня 2026 года, составляют около 1 388 050 человек, в том числе 1 370 человек - за минувшие сутки.

Главные тезисы

  • С начала вторжения в Украину, с 24 февраля 2022 по 18 июня 2026 года, общие боевые потери российских войск составляют около 1 388 050 человек.
  • Украинские силы уничтожили 1370 оккупантов и 4 средства противовоздушной обороны РФ за последние сутки.

Актуальные потери армии РФ в войне против Украины

Об этом говорится в сообщении Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Утраты армии РФ

Кроме того, армия РФ потеряла:

  • танков — 12 038 (+5),

  • боевых бронированных машин — 24 779 (+4),

  • артиллерийских систем — 44 240 (+71),

  • РСЗО — 1 877 (+3),

  • средств ПВО — 1 431 (+4),

  • самолетов — 436 (+0),

  • вертолетов — 353 (+0),

  • наземных робототехнических комплексов — 1 684 (+7),

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 357 589 (+1 996),

  • крылатых ракет — 4 783 (+0),

  • кораблей / катеров — 33 (+0),

  • подводных лодок — 2 (+0),

  • автомобильной техники и автоцистерн — 108 425 (+431),

  • специальной техники — 4 306 (+3).

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