ВСУ уничтожили еще 1370 оккупантов и 4 средства ПВО РФ

Общие боевые потери российских войск с начала полномасштабного вторжения в Украину, с 24 февраля 2022 по 18 июня 2026 года, составляют около 1 388 050 человек, в том числе 1 370 человек - за минувшие сутки.
Главные тезисы
- С начала вторжения в Украину, с 24 февраля 2022 по 18 июня 2026 года, общие боевые потери российских войск составляют около 1 388 050 человек.
- Украинские силы уничтожили 1370 оккупантов и 4 средства противовоздушной обороны РФ за последние сутки.
Актуальные потери армии РФ в войне против Украины
Об этом говорится в сообщении Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
Кроме того, армия РФ потеряла:
танков — 12 038 (+5),
боевых бронированных машин — 24 779 (+4),
артиллерийских систем — 44 240 (+71),
РСЗО — 1 877 (+3),
средств ПВО — 1 431 (+4),
самолетов — 436 (+0),
вертолетов — 353 (+0),
наземных робототехнических комплексов — 1 684 (+7),
БПЛА оперативно-тактического уровня — 357 589 (+1 996),
крылатых ракет — 4 783 (+0),
кораблей / катеров — 33 (+0),
подводных лодок — 2 (+0),
автомобильной техники и автоцистерн — 108 425 (+431),
специальной техники — 4 306 (+3).
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