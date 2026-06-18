ЗСУ знищили ще 1370 окупантів і 4 засоби ППО РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ знищили ще 1370 окупантів і 4 засоби ППО РФ

Генштаб ЗСУ
втрати
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Загальні бойові втрати російських військ від початку повномасштабного вторгнення в Україну, з 24 лютого 2022 року по 18 червня 2026 року, становлять близько 1 388 050 осіб, зокрема 1 370 осіб - за минулу добу.

Головні тези:

  • Збройні сили України знищили 1370 окупантів і 4 засоби протиповітряної оборони РФ за останню добу.
  • Загальні бойові втрати російських військ від початку вторгнення до червня 2026 року становлять понад 1 388 050 осіб.

Актуальні втрати армїі РФ у війні проти України

Про це йдеться в повідомленні Генерального штабу Збройних сил України.

Втрати армії РФ

Крім того, армія РФ втратила:

  • танків — 12 038 (+5),

  • бойових броньованих машин — 24 779 (+4),

  • артилерійських систем — 44 240 (+71),

  • РСЗВ — 1 877 (+3),

  • засобів ППО — 1 431 (+4),

  • літаків — 436 (+0),

  • гелікоптерів — 353 (+0),

  • наземних робототехнічних комплексів — 1 684 (+7),

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 357 589 (+1 996),

  • крилатих ракет — 4 783 (+0),

  • кораблів / катерів — 33 (+0),

  • підводних човнів — 2 (+0),

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 108 425 (+431),

  • спеціальної техніки — 4 306 (+3).

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