ЗСУ знищили ще 1370 окупантів і 4 засоби ППО РФ

Загальні бойові втрати російських військ від початку повномасштабного вторгнення в Україну, з 24 лютого 2022 року по 18 червня 2026 року, становлять близько 1 388 050 осіб, зокрема 1 370 осіб - за минулу добу.
Головні тези:
- Збройні сили України знищили 1370 окупантів і 4 засоби протиповітряної оборони РФ за останню добу.
- Загальні бойові втрати російських військ від початку вторгнення до червня 2026 року становлять понад 1 388 050 осіб.
Актуальні втрати армїі РФ у війні проти України
Про це йдеться в повідомленні Генерального штабу Збройних сил України.
Крім того, армія РФ втратила:
танків — 12 038 (+5),
бойових броньованих машин — 24 779 (+4),
артилерійських систем — 44 240 (+71),
РСЗВ — 1 877 (+3),
засобів ППО — 1 431 (+4),
літаків — 436 (+0),
гелікоптерів — 353 (+0),
наземних робототехнічних комплексів — 1 684 (+7),
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 357 589 (+1 996),
крилатих ракет — 4 783 (+0),
кораблів / катерів — 33 (+0),
підводних човнів — 2 (+0),
автомобільної техніки та автоцистерн — 108 425 (+431),
спеціальної техніки — 4 306 (+3).
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