ЗСУ ліквідували ще 1320 російських окупантів

Загальні бойові втрати російських військ від початку повномасштабного вторгнення в Україну, з 24 лютого 2022 року по 15 червня 2026 року, становлять близько 1 384 190 осіб, зокрема 1 320 - за минулу добу.
Головні тези:
- Загальні бойові втрати російських військ становлять понад 1,3 мільйона осіб від початку вторгнення в Україну.
- ЗСУ заявили про успішну ліквідацію ще 1320 російських окупантів протягом однієї доби.
Актуальні втрати армії РФ у війні проти України
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Армія РФ також втратила:
танків — 12 025 (+5),
бойових броньованих машин — 24 763 (+10),
артилерійських систем — 44 082 (+72),
РСЗВ — 1 870 (+2),
засобів ППО — 1 420 (+1),
літаків — 436 (+0),
гелікоптерів — 353 (+0),
наземних робототехнічних комплексів — 1 664 (+3),
БПЛА оперативно–тактичного рівня — 351 479 (+2 314),
крилатих ракет — 4 733 (+0),
кораблів / катерів — 33 (+0),
підводних човнів — 2 (+0),
автомобільної техніки та автоцистерн — 107 091 (+416),
спеціальної техніки — 4 296 (+8).
Дані уточнюються.
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