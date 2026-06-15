ЗСУ ліквідували ще 1320 російських окупантів
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ ліквідували ще 1320 російських окупантів

Генштаб ЗСУ
втрати

Загальні бойові втрати російських військ від початку повномасштабного вторгнення в Україну, з 24 лютого 2022 року по 15 червня 2026 року, становлять близько 1 384 190 осіб, зокрема 1 320 - за минулу добу.

Головні тези:

  • Загальні бойові втрати російських військ становлять понад 1,3 мільйона осіб від початку вторгнення в Україну.
  • ЗСУ заявили про успішну ліквідацію ще 1320 російських окупантів протягом однієї доби.

Актуальні втрати армії РФ у війні проти України

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Втрати армії РФ

Армія РФ також втратила:

  • танків — 12 025 (+5),

  • бойових броньованих машин — 24 763 (+10),

  • артилерійських систем — 44 082 (+72),

  • РСЗВ — 1 870 (+2),

  • засобів ППО — 1 420 (+1),

  • літаків — 436 (+0),

  • гелікоптерів — 353 (+0),

  • наземних робототехнічних комплексів — 1 664 (+3),

  • БПЛА оперативно–тактичного рівня — 351 479 (+2 314),

  • крилатих ракет — 4 733 (+0),

  • кораблів / катерів — 33 (+0),

  • підводних човнів — 2 (+0),

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 107 091 (+416),

  • спеціальної техніки — 4 296 (+8).

Дані уточнюються.

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