ЗСУ знищили ще 1310 окупантів і 74 артсистеми РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ знищили ще 1310 окупантів і 74 артсистеми РФ

Генштаб ЗСУ
втрати
Read in English

Загальні бойові втрати російських військ від початку повномасштабного вторгнення в Україну, з 24 лютого 2022 року по 11 червня 2026 року, становлять близько 1 378 820 осіб, зокрема 1 310 - за минулу добу.

Головні тези:

  • Збройні сили України зазнали значних бойових втрат російських військ з початку вторгнення, знищивши 1310 окупантів за останню добу.
  • Армія РФ понесла серйозні втрати в техніці та пристосуваннях, включаючи танки, боєприпаси, авіацію, кораблі та автоцистерни.

Актуальні втрати армії РФ у війні проти України

Про це йдеться на сторінці Генерального штабу Збройних сил України.

Втрати армії РФ

Армія РФ також втратила:

  • танків — 12 010 (+6),

  • бойових броньованих машин — 24 727 (+10),

  • артилерійських систем — 43 787 (+74),

  • РСЗВ — 1 859 (+2),

  • засобів ППО — 1 416 (+2),

  • літаків — 436 (+0),

  • гелікоптерів — 353 (+0),

  • наземних робототехнічних комплексів — 1 628 (+9),

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 342 651 (+2 120),

  • крилатих ракет — 4 733 (+0),

  • кораблів / катерів — 33 (+0),

  • підводних човнів — 2 (+0),

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 105 498 (+326),

  • спеціальної техніки — 4 277 (+10).

Дані уточнюються.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ знищили ще 1300 окупантів РФ
Генштаб ЗСУ
втрати
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ знешкодили 60 окупантів на Покровському напрямку протягом доби
Генштаб ЗСУ
ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ ліквідували майже 50 загарбників РФ на Покровському напрямку протягом доби
Генштаб ЗСУ
втрати РФ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?