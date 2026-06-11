ЗСУ знищили ще 1310 окупантів і 74 артсистеми РФ

Загальні бойові втрати російських військ від початку повномасштабного вторгнення в Україну, з 24 лютого 2022 року по 11 червня 2026 року, становлять близько 1 378 820 осіб, зокрема 1 310 - за минулу добу.
Головні тези:
- Збройні сили України зазнали значних бойових втрат російських військ з початку вторгнення, знищивши 1310 окупантів за останню добу.
- Армія РФ понесла серйозні втрати в техніці та пристосуваннях, включаючи танки, боєприпаси, авіацію, кораблі та автоцистерни.
Актуальні втрати армії РФ у війні проти України
Про це йдеться на сторінці Генерального штабу Збройних сил України.
Армія РФ також втратила:
танків — 12 010 (+6),
бойових броньованих машин — 24 727 (+10),
артилерійських систем — 43 787 (+74),
РСЗВ — 1 859 (+2),
засобів ППО — 1 416 (+2),
літаків — 436 (+0),
гелікоптерів — 353 (+0),
наземних робототехнічних комплексів — 1 628 (+9),
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 342 651 (+2 120),
крилатих ракет — 4 733 (+0),
кораблів / катерів — 33 (+0),
підводних човнів — 2 (+0),
автомобільної техніки та автоцистерн — 105 498 (+326),
спеціальної техніки — 4 277 (+10).
Дані уточнюються.
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