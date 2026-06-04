ЗСУ знищили ще 1300 окупантів РФ

Загальні бойові втрати російських військ від початку повномасштабного вторгнення в Україну, з 24 лютого 2022 року по 4 червня 2026 року, становлять близько 1 369 340 осіб. зокрема 1300 осіб - за минулу добу.
Головні тези:
- Збройні сили України знищили ще 1300 окупантів РФ, загальні втрати російських військ перевищують понад 1,3 мільйона осіб.
- Актуальна інформація про втрати армії РФ включає втрати танків, броньованих машин, артилерійських систем, літаків та іншої техніки.
Актуальні втрати армії РФ у війні проти України
Про це йдеться в повідомленні Генерального штабу Збройних сил України.
Також РФ втратила:
танків — 11 978 (+4),
бойових броньованих машин — 24 676 (+3),
артилерійських систем — 43 247 (+75),
РСЗВ — 1 830 (+4),
засобів ППО — 1 403 (+0),
літаків — 436 (+0),
гелікоптерів — 353 (+0),
наземних робототехнічних комплексів — 1 562 (+14),
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 327 726 (+2111),
крилатих ракет — 4 733 (+0),
кораблів / катерів — 33 (+0),
підводних човнів — 2 (+0),
автомобільної техніки та автоцистерн — 102 971 (+396),
спеціальної техніки — 4 248 (+3).
Дані уточнюються.
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