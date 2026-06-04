ЗСУ знищили ще 1300 окупантів РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ знищили ще 1300 окупантів РФ

Генштаб ЗСУ
втрати
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Загальні бойові втрати російських військ від початку повномасштабного вторгнення в Україну, з 24 лютого 2022 року по 4 червня 2026 року, становлять близько 1 369 340 осіб. зокрема 1300 осіб - за минулу добу.

Головні тези:

  • Збройні сили України знищили ще 1300 окупантів РФ, загальні втрати російських військ перевищують понад 1,3 мільйона осіб.
  • Актуальна інформація про втрати армії РФ включає втрати танків, броньованих машин, артилерійських систем, літаків та іншої техніки.

Актуальні втрати армії РФ у війні проти України

Про це йдеться в повідомленні Генерального штабу Збройних сил України.

Актуальні втрати армії РФ

Також РФ втратила:

  • танків — 11 978 (+4),

  • бойових броньованих машин — 24 676 (+3),

  • артилерійських систем — 43 247 (+75),

  • РСЗВ — 1 830 (+4),

  • засобів ППО — 1 403 (+0),

  • літаків — 436 (+0),

  • гелікоптерів — 353 (+0),

  • наземних робототехнічних комплексів — 1 562 (+14),

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 327 726 (+2111),

  • крилатих ракет — 4 733 (+0),

  • кораблів / катерів — 33 (+0),

  • підводних човнів — 2 (+0),

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 102 971 (+396),

  • спеціальної техніки — 4 248 (+3).

Дані уточнюються.

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