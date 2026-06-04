ВСУ уничтожили еще 1300 оккупантов РФ

Общие боевые потери российских войск с начала полномасштабного вторжения в Украину, с 24 февраля 2022 по 4 июня 2026, составляют около 1 369 340 человек. в том числе 1300 человек – за минувшие сутки.
Главные тезисы
- Общее число погибших российских войск в ходе полномасштабного вторжения в Украину превысило 1,3 миллиона человек.
- Силы Украины продолжают успешно действовать против оккупантов, уничтожив еще 1300 человек за последние сутки.
Актуальные потери армии РФ в войне против Украины
Об этом говорится в сообщении Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
Также РФ потеряла:
танков — 11 978 (+4),
боевых бронированных машин — 24 676 (+3),
артиллерийских систем — 43 247 (+75),
РСЗО — 1 830 (+4),
средств ПВО — 1 403 (+0),
самолетов — 436 (+0),
вертолетов — 353 (+0),
наземных робототехнических комплексов — 1 562 (+14),
БПЛА оперативно-тактического уровня — 327 726 (+2111),
крылатых ракет — 4 733 (+0),
кораблей / катеров — 33 (+0),
подводных лодок — 2 (+0),
автомобильной техники и автоцистерн — 102 971 (+396),
специальной техники — 4 248 (+3).
Данные уточняются.
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