ВСУ уничтожили еще 1300 оккупантов РФ
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ уничтожили еще 1300 оккупантов РФ

Генштаб ВСУ
потери
Read in English
Читати українською

Общие боевые потери российских войск с начала полномасштабного вторжения в Украину, с 24 февраля 2022 по 4 июня 2026, составляют около 1 369 340 человек. в том числе 1300 человек – за минувшие сутки.

Главные тезисы

  • Общее число погибших российских войск в ходе полномасштабного вторжения в Украину превысило 1,3 миллиона человек.
  • Силы Украины продолжают успешно действовать против оккупантов, уничтожив еще 1300 человек за последние сутки.

Актуальные потери армии РФ в войне против Украины

Об этом говорится в сообщении Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Актуальные потери армии РФ

Также РФ потеряла:

  • танков — 11 978 (+4),

  • боевых бронированных машин — 24 676 (+3),

  • артиллерийских систем — 43 247 (+75),

  • РСЗО — 1 830 (+4),

  • средств ПВО — 1 403 (+0),

  • самолетов — 436 (+0),

  • вертолетов — 353 (+0),

  • наземных робототехнических комплексов — 1 562 (+14),

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 327 726 (+2111),

  • крылатых ракет — 4 733 (+0),

  • кораблей / катеров — 33 (+0),

  • подводных лодок — 2 (+0),

  • автомобильной техники и автоцистерн — 102 971 (+396),

  • специальной техники — 4 248 (+3).

Данные уточняются.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ уничтожили еще 2100 единиц вооружения и военной техники армии РФ
Генштаб ВСУ
Потери армии РФ по состоянию на 29 мая 2026 года
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ уничтожили еще 1410 оккупантов и 50 артсистем РФ
Генштаб ВСУ
потери
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ обезвредили более 60 оккупантов на Покровском направлении в течение суток
Генштаб ВСУ
потери

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?