ВСУ уничтожили еще 1410 оккупантов и 50 артсистем РФ
Общие боевые потери российских войск с 24 февраля 2022 года по 1 июня 2026 года на войне против Украины составляют около 1365470 человек, из них 1410 человек - за минувшие сутки.

Главные тезисы

  • Согласно отчету Генерального штаба ВСУ, за период с 24 февраля 2022 по 1 июня 2026 года общие потери российских войск на войне против Украины составляют более 1 365 470 человек.
  • Украинские вооруженные силы уничтожили 1410 оккупантов и 50 артиллерийских систем РФ за минувшие сутки, что свидетельствует о продолжении стремительного развития конфликта.

Актуальные потери армии РФ в войне против Украины

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Утраты армии РФ

Также РФ потеряла:

  • танков — 11 966 (+4),

  • боевых бронированных машин — 24 659 (+2),

  • артиллерийских систем — 43 037 (+50),

  • РСЗО — 1 820 (+1),

  • средств ПВО — 1 399 (+0),

  • самолетов — 436 (+0),

  • вертолетов — 353 (+0),

  • наземных робототехнических комплексов — 1 528 (+9),

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 322 179 (+1852),

  • крылатых ракет — 4 693 (+0),

  • кораблей / катеров — 33 (+0),

  • подводных лодок — 2 (+0),

  • автомобильной техники и автоцистерн — 101 621 (+384),

  • специальной техники — 4 239 (+5).

Данные уточняются.

