ВСУ уничтожили еще 1410 оккупантов и 50 артсистем РФ

Общие боевые потери российских войск с 24 февраля 2022 года по 1 июня 2026 года на войне против Украины составляют около 1365470 человек, из них 1410 человек - за минувшие сутки.
Главные тезисы
- Согласно отчету Генерального штаба ВСУ, за период с 24 февраля 2022 по 1 июня 2026 года общие потери российских войск на войне против Украины составляют более 1 365 470 человек.
- Украинские вооруженные силы уничтожили 1410 оккупантов и 50 артиллерийских систем РФ за минувшие сутки, что свидетельствует о продолжении стремительного развития конфликта.
Актуальные потери армии РФ в войне против Украины
Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
Также РФ потеряла:
танков — 11 966 (+4),
боевых бронированных машин — 24 659 (+2),
артиллерийских систем — 43 037 (+50),
РСЗО — 1 820 (+1),
средств ПВО — 1 399 (+0),
самолетов — 436 (+0),
вертолетов — 353 (+0),
наземных робототехнических комплексов — 1 528 (+9),
БПЛА оперативно-тактического уровня — 322 179 (+1852),
крылатых ракет — 4 693 (+0),
кораблей / катеров — 33 (+0),
подводных лодок — 2 (+0),
автомобильной техники и автоцистерн — 101 621 (+384),
специальной техники — 4 239 (+5).
Данные уточняются.
