ВСУ уничтожили еще 1160 оккупантов и 42 артсистемы РФ

Общие боевые потери российских войск с начала полномасштабного вторжения в Украину, с 24 февраля 2022 по 28 мая 2026 года, составляют около 1 360 110 человек, в том числе 1 160 человек — за минувшие сутки.
Главные тезисы
- С начала полномасштабного вторжения в Украину боевые потери российских войск составляют около 1 360 110 человек.
- ВСУ уничтожили 1160 оккупантов и 42 артиллерийские системы РФ на момент 28 мая 2026 года.
Актуальные потери РФ в войне против Украины
Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
РФ также потеряла:
танков — 11 956 (+1),
боевых бронированных машин — 24 625 (+7),
артиллерийских систем — 42 832 (+42),
РСЗО — 1 806 (+1),
средств ПВО — 1 397 (+0),
самолетов — 436 (+0),
вертолетов — 353 (+0),
наземных робототехнических комплексов — 1 492 (+7),
БПЛА оперативно-тактического уровня — 314 902 (+1 560),
крылатых ракет — 4 687 (+0),
кораблей / катеров — 33 (+0),
подводных лодок — 2 (+0),
автомобильной техники и автоцистерн — 99 906 (+261),
специальной техники — 4 227 (+3).
Данные уточняются.
