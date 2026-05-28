ВСУ уничтожили еще 1160 оккупантов и 42 артсистемы РФ
Общие боевые потери российских войск с начала полномасштабного вторжения в Украину, с 24 февраля 2022 по 28 мая 2026 года, составляют около 1 360 110 человек, в том числе 1 160 человек — за минувшие сутки.

Актуальные потери РФ в войне против Украины

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Актуальные потери РФ

РФ также потеряла:

  • танков — 11 956 (+1),

  • боевых бронированных машин — 24 625 (+7),

  • артиллерийских систем — 42 832 (+42),

  • РСЗО — 1 806 (+1),

  • средств ПВО — 1 397 (+0),

  • самолетов — 436 (+0),

  • вертолетов — 353 (+0),

  • наземных робототехнических комплексов — 1 492 (+7),

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 314 902 (+1 560),

  • крылатых ракет — 4 687 (+0),

  • кораблей / катеров — 33 (+0),

  • подводных лодок — 2 (+0),

  • автомобильной техники и автоцистерн — 99 906 (+261),

  • специальной техники — 4 227 (+3).

Данные уточняются.

