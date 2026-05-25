ВСУ уничтожили еще 1020 оккупантов и 47 артсистем РФ
Общие боевые потери российских войск с 24 февраля 2022 года по 25 мая 2026 года на войне против Украины составляют около 1356940 человек, из них 1020 человек - за минувшие сутки.

Главные тезисы

  • Общие боевые потери российских войск на войне с Украиной составляют примерно 1 356 940 человек.
  • В последние сутки Вооруженные силы Украины уничтожили 1020 оккупантов и 47 артиллерийских систем РФ.

Актуальные потери армии РФ в войне против Украины

Об этом говорится в сообщении Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Актуальные потери армии РФ

Также РФ потеряла:

  • танков — 11 953 (+3),

  • боевых бронированных машин — 24 608 (+5),

  • артиллерийских систем — 42 687 (+47),

  • РСЗО — 1 802 (+2),

  • средств ПВО — 1 396 (+0),

  • самолетов — 436 (+0),

  • вертолетов — 353 (+0),

  • наземных робототехнических комплексов — 1 465 (+14),

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 310 245 (+1 924),

  • крылатых ракет — 4 687 (+55),

  • кораблей / катеров — 33 (+0),

  • подводных лодок — 2 (+0),

  • автомобильной техники и автоцистерн — 99 000 (+302),

  • специальной техники — 4 218 (+2).

Данные уточняются.

