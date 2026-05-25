ВСУ уничтожили еще 1020 оккупантов и 47 артсистем РФ

Общие боевые потери российских войск с 24 февраля 2022 года по 25 мая 2026 года на войне против Украины составляют около 1356940 человек, из них 1020 человек - за минувшие сутки.
Главные тезисы
- Общие боевые потери российских войск на войне с Украиной составляют примерно 1 356 940 человек.
- В последние сутки Вооруженные силы Украины уничтожили 1020 оккупантов и 47 артиллерийских систем РФ.
Актуальные потери армии РФ в войне против Украины
Об этом говорится в сообщении Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
Также РФ потеряла:
танков — 11 953 (+3),
боевых бронированных машин — 24 608 (+5),
артиллерийских систем — 42 687 (+47),
РСЗО — 1 802 (+2),
средств ПВО — 1 396 (+0),
самолетов — 436 (+0),
вертолетов — 353 (+0),
наземных робототехнических комплексов — 1 465 (+14),
БПЛА оперативно-тактического уровня — 310 245 (+1 924),
крылатых ракет — 4 687 (+55),
кораблей / катеров — 33 (+0),
подводных лодок — 2 (+0),
автомобильной техники и автоцистерн — 99 000 (+302),
специальной техники — 4 218 (+2).
Данные уточняются.
