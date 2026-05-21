ВСУ отбили более 70 атак оккупантов с начала суток
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ отбили более 70 атак оккупантов с начала суток

Генштаб ВСУ
ВСУ
Читати українською

С начала суток количество атак агрессора составляет 76.

Главные тезисы

  • С начала суток ВСУ пережили 76 атак оккупантов, которые были успешно отражены.
  • Боевые действия коснулись различных населенных пунктов, включая Сумы, Искрисковщину, Рыжевку и другие.

Актуальная ситуация на фронте 21 мая

Оперативная информация по состоянию на 16:00 21.05.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

  • На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг нанес один авиаудар, применив три КАБ и совершил 44 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск. Зафиксировано одно штурмовое действие врага.

  • На Южно-Слобожанском направлении враг пять раз пытался улучшить свое положение в районах Избицкого, Лимана и населенного пункта Вильча.

  • На Купянском направлении враг совершил три штурмовых действия в сторону Куриловки, Ковшаровки и Новоплатоновки. Одна из этих атак продолжается.

  • На Лиманском направлении противник дважды атаковал в сторону Заречного и Лимана. Обе из этих атак еще продолжаются.

  • На Славянском направлении оккупанты однажды пытались улучшить свое положение в сторону Резниковки.

  • На Краматорском направлении враг однажды атаковал в сторону Миньковки. Атака продолжается.

  • На Константиновском направлении захватчики совершили 15 атак в сторону населенных пунктов Константиновка, Плещеевка, Ильиновка, Иванополье, Русин Яр, Степановка и Торецкое.

  • На Покровском направлении с начала суток оккупанты 24 раза пытались потеснить наших воинов с занимаемых позиций в сторону населенных пунктов Новое Шахово, Уют, Никаноровка, Родинское, Торецкое, Новоалександровка, Гришино, Котлино, Каменка, Сергеевка, Удачное, Молодежное. Одна из этих атак продолжается.

  • В Александровском направлении враг трижды пытался продвинуться в сторону Вербового и Тернового.

  • На Гуляйпольском направлении произошло 19 атак в сторону позиций наших защитников в районах Нового Запорожья, Доброполья, Рыбного, Согласия, Железнодорожного, Цветочного, Воздвижовки, Верхней Терсы, Староукраинки, Гуляйпольского и Волшебного. Одна из этих атак продолжается.

  • На Ореховском направлении враг производил одно штурмовое действие в сторону Щербаков.

  • На Приднепровском направлении враг однажды атаковал в сторону Антоновского моста.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ вступили в 71 боестолкновение с оккупантами с начала суток
Генштаб ВСУ
ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ обезвредили 45 оккупантов на Покровском направлении в течение суток
Генштаб ВСУ
потери
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ уничтожили еще 910 оккупантов и 54 артсистемы РФ
Генштаб ВСУ
потери

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?