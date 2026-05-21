ВСУ отбили более 70 атак оккупантов с начала суток

С начала суток количество атак агрессора составляет 76.
Главные тезисы
- С начала суток ВСУ пережили 76 атак оккупантов, которые были успешно отражены.
- Боевые действия коснулись различных населенных пунктов, включая Сумы, Искрисковщину, Рыжевку и другие.
Актуальная ситуация на фронте 21 мая
Оперативная информация по состоянию на 16:00 21.05.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг нанес один авиаудар, применив три КАБ и совершил 44 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск. Зафиксировано одно штурмовое действие врага.
На Южно-Слобожанском направлении враг пять раз пытался улучшить свое положение в районах Избицкого, Лимана и населенного пункта Вильча.
На Купянском направлении враг совершил три штурмовых действия в сторону Куриловки, Ковшаровки и Новоплатоновки. Одна из этих атак продолжается.
На Лиманском направлении противник дважды атаковал в сторону Заречного и Лимана. Обе из этих атак еще продолжаются.
На Славянском направлении оккупанты однажды пытались улучшить свое положение в сторону Резниковки.
На Краматорском направлении враг однажды атаковал в сторону Миньковки. Атака продолжается.
На Константиновском направлении захватчики совершили 15 атак в сторону населенных пунктов Константиновка, Плещеевка, Ильиновка, Иванополье, Русин Яр, Степановка и Торецкое.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты 24 раза пытались потеснить наших воинов с занимаемых позиций в сторону населенных пунктов Новое Шахово, Уют, Никаноровка, Родинское, Торецкое, Новоалександровка, Гришино, Котлино, Каменка, Сергеевка, Удачное, Молодежное. Одна из этих атак продолжается.
В Александровском направлении враг трижды пытался продвинуться в сторону Вербового и Тернового.
На Гуляйпольском направлении произошло 19 атак в сторону позиций наших защитников в районах Нового Запорожья, Доброполья, Рыбного, Согласия, Железнодорожного, Цветочного, Воздвижовки, Верхней Терсы, Староукраинки, Гуляйпольского и Волшебного. Одна из этих атак продолжается.
На Ореховском направлении враг производил одно штурмовое действие в сторону Щербаков.
На Приднепровском направлении враг однажды атаковал в сторону Антоновского моста.
