ВСУ отбили более 70 атак оккупантов с начала суток

Оперативная информация по состоянию на 16:00 21.05.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг нанес один авиаудар, применив три КАБ и совершил 44 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск. Зафиксировано одно штурмовое действие врага.

На Южно-Слобожанском направлении враг пять раз пытался улучшить свое положение в районах Избицкого, Лимана и населенного пункта Вильча.

На Купянском направлении враг совершил три штурмовых действия в сторону Куриловки, Ковшаровки и Новоплатоновки. Одна из этих атак продолжается.

На Лиманском направлении противник дважды атаковал в сторону Заречного и Лимана. Обе из этих атак еще продолжаются.

На Славянском направлении оккупанты однажды пытались улучшить свое положение в сторону Резниковки.

На Краматорском направлении враг однажды атаковал в сторону Миньковки. Атака продолжается.