ЗСУ відбили понад 70 атак окупантів від початку доби

Від початку доби кількість атак агресора становить 76.
Головні тези:
- ЗСУ відбили 76 атак окупантів, які обстрілюють прикордонні райони.
- Бойові дії торкнулися населених пунктів на різних напрямках, таких як Суми, Іскрисківщина, Рижівка та інші.
Актуальна ситуація на фронті 21 травня
Оперативна інформація станом на 16:00 21.05.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.
На Північно–Слобожанському і Курському напрямках ворог завдав одного авіаудару, застосувавши три КАБ та здійснив 44 обстріли населених пунктів та позицій наших військ. Зафіксовано одну штурмову дія ворога.
На Південно-Слобожанському напрямку ворог п’ять разів намагався покращити своє положення в районах Ізбицького, Лиману та населеного пункту Вільча.
На Куп’янському напрямку ворог здійснив три штурмові дії в бік Курилівки, Ківшарівки та Новоплатонівки. Одна з цих атак іще триває.
На Лиманському напрямку противник двічі атакував в бік Зарічного та Лиману. Обидві з цих атак іще тривають.
На Слов’янському напрямку окупанти один раз намагалися покращити своє становище в бік Різниківки.
На Краматорському напрямку ворог один раз атакував в бік Міньківки. Атака триває.
На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили 15 атак в бік населених пунктів Костянтинівка, Плещіївка, Іллінівка, Іванопілля, Русин Яр, Степанівка та Торецьке.
На Покровському напрямку з початку доби окупанти 24 рази намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у бік населених пунктів Нове Шахове, Затишок, Никанорівка, Родинське, Торецьке, Новоолександрівка, Гришине, Котлине, Кам’янка, Сергіївка, Удачне, Молодецьке та Новопавлівка. Одна з цих атак іще триває.
На Олександрівському напрямку ворог тричі намагався просунутися в бік Вербового та Тернового.
На Гуляйпільському напрямку відбулося 19 атак у бік позицій наших захисників у районах Нового Запоріжжя, Добропілля, Рибного, Злагоди, Залізничного, Цвіткового, Воздвижівки, Верхньої Терси, Староукраїнки, Гуляйпільського та Чарівного. Одна з цих атак триває.
На Оріхівському напрямку ворог проводив одну штурмову дію в бік Щербаків.
На Придніпровському напрямку ворог один раз атакував в бік Антонівського мосту.
