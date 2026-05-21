ЗСУ відбили понад 70 атак окупантів від початку доби

Оперативна інформація станом на 16:00 21.05.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках ворог завдав одного авіаудару, застосувавши три КАБ та здійснив 44 обстріли населених пунктів та позицій наших військ. Зафіксовано одну штурмову дія ворога.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог п’ять разів намагався покращити своє положення в районах Ізбицького, Лиману та населеного пункту Вільча.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив три штурмові дії в бік Курилівки, Ківшарівки та Новоплатонівки. Одна з цих атак іще триває.

На Лиманському напрямку противник двічі атакував в бік Зарічного та Лиману. Обидві з цих атак іще тривають.

На Слов’янському напрямку окупанти один раз намагалися покращити своє становище в бік Різниківки.

На Краматорському напрямку ворог один раз атакував в бік Міньківки. Атака триває.