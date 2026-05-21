ЗСУ знищили ще 910 окупантів та 54 артсистеми РФ
Загальні бойові втрати особового складу російських військ із 24 лютого 2022 року по 21 травня 2026 року сягнули близько 1 352 980 осіб, з них 910 — ліквідовані за останню добу.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Також армія РФ втратила:

  • танків - 11 943 (+0),

  • бойових броньованих машин — 24 591 (+5),

  • артилерійських систем — 42 454 (+54),

  • РСЗВ — 1 797 (+2),

  • засобів ППО — 1 389 (+1),

  • літаків — 436 (+0),

  • гелікоптерів — 353 (+0),

  • наземних робототехнічних комплексів — 1 436 (+4),

  • БПЛА оперативно–тактичного рівня — 302 787 (+1 715),

  • крилатих ракет — 4 632 (+0),

  • кораблів/ катерів — 33 (+0),

  • підводних човнів — 2 (+0),

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 98 070 (+202),

  • спеціальної техніки — 4 207 (+1).

Уточнення даних триває.

