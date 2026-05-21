ЗСУ знищили ще 910 окупантів та 54 артсистеми РФ

Загальні бойові втрати особового складу російських військ із 24 лютого 2022 року по 21 травня 2026 року сягнули близько 1 352 980 осіб, з них 910 — ліквідовані за останню добу.
Головні тези:
- Збройні сили України зареєстрували загальні бойові втрати російських військ на кордоні понад 1 352 980 осіб.
- За останню добу ЗСУ ліквідували 910 окупантів та знищили 54 артилерійські системи РФ.
Актуальні втрати армії РФ у війні проти України
Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.
Також армія РФ втратила:
танків - 11 943 (+0),
бойових броньованих машин — 24 591 (+5),
артилерійських систем — 42 454 (+54),
РСЗВ — 1 797 (+2),
засобів ППО — 1 389 (+1),
літаків — 436 (+0),
гелікоптерів — 353 (+0),
наземних робототехнічних комплексів — 1 436 (+4),
БПЛА оперативно–тактичного рівня — 302 787 (+1 715),
крилатих ракет — 4 632 (+0),
кораблів/ катерів — 33 (+0),
підводних човнів — 2 (+0),
автомобільної техніки та автоцистерн — 98 070 (+202),
спеціальної техніки — 4 207 (+1).
Уточнення даних триває.
