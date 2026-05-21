ВСУ уничтожили еще 910 оккупантов и 54 артсистемы РФ

Общие боевые потери личного состава российских войск с 24 февраля 2022 по 21 мая 2026 достигли около 1 352 980 человек, из них 910 — ликвидированы за последние сутки.

Актуальные потери армии РФ в войне против Украины

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Актуальные потери армии РФ

Также армия РФ потеряла:

  • танков — 11 943 (+0),

  • боевых бронированных машин — 24 591 (+5),

  • артиллерийских систем — 42 454 (+54),

  • РСЗО — 1 797 (+2),

  • средств ПВО — 1 389 (+1),

  • самолетов — 436 (+0),

  • вертолетов — 353 (+0),

  • наземных робототехнических комплексов — 1 436 (+4),

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 302 787 (+1 715),

  • крылатых ракет — 4 632 (+0),

  • кораблей/ катеров — 33 (+0),

  • подводных лодок — 2 (+0),

  • автомобильной техники и автоцистерн — 98 070 (+202),

  • специальной техники — 4 207 (+1).

Уточнение данных продолжается.

