ВСУ уничтожили еще 910 оккупантов и 54 артсистемы РФ

Общие боевые потери личного состава российских войск с 24 февраля 2022 по 21 мая 2026 достигли около 1 352 980 человек, из них 910 — ликвидированы за последние сутки.
Главные тезисы
- Согласно данным Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, общие боевые потери личного состава российских войск в период с 24 февраля 2022 по 21 мая 2026 достигли свыше 1 352 980 человек.
- За последние сутки ВСУ ликвидировали 910 оккупантов и уничтожили 54 артиллерийские системы Российской Федерации.
Актуальные потери армии РФ в войне против Украины
Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
Также армия РФ потеряла:
танков — 11 943 (+0),
боевых бронированных машин — 24 591 (+5),
артиллерийских систем — 42 454 (+54),
РСЗО — 1 797 (+2),
средств ПВО — 1 389 (+1),
самолетов — 436 (+0),
вертолетов — 353 (+0),
наземных робототехнических комплексов — 1 436 (+4),
БПЛА оперативно-тактического уровня — 302 787 (+1 715),
крылатых ракет — 4 632 (+0),
кораблей/ катеров — 33 (+0),
подводных лодок — 2 (+0),
автомобильной техники и автоцистерн — 98 070 (+202),
специальной техники — 4 207 (+1).
Уточнение данных продолжается.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-