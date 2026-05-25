ЗСУ знищили ще 1020 окупантів і 47 артсистем РФ
Загальні бойові втрати російських військ з 24 лютого 2022 року по 25 травня 2026 року на війні проти України становлять близько 1 356 940 осіб, з них 1 020 осіб - за минулу добу.

Про це йдеться в повідомленні Генерального штабу Збройних сил України.

Також РФ втратила:

  • танків - 11 953 (+3),

  • бойових броньованих машин – 24 608 (+5),

  • артилерійських систем – 42 687 (+47),

  • РСЗВ – 1 802 (+2),

  • засобів ППО – 1 396 (+0),

  • літаків – 436 (+0),

  • гелікоптерів – 353 (+0),

  • наземних робототехнічних комплексів – 1 465 (+14),

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 310 245 (+1 924),

  • крилатих ракет – 4 687 (+55),

  • кораблів / катерів – 33 (+0),

  • підводних човнів – 2 (+0),

  • автомобільної техніки та автоцистерн – 99 000 (+302),

  • спеціальної техніки – 4 218 (+2).

Дані уточнюються.

