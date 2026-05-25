ЗСУ знищили ще 1020 окупантів і 47 артсистем РФ

Загальні бойові втрати російських військ з 24 лютого 2022 року по 25 травня 2026 року на війні проти України становлять близько 1 356 940 осіб, з них 1 020 осіб - за минулу добу.
Головні тези:
- Збройні сили України знищили ще 1020 окупантів та 47 артилерійських систем РФ.
- Загальні бойові втрати російських військ на війні проти України налічують близько 1 356 940 осіб.
Актуальні втрати армії РФ у війні проти України
Про це йдеться в повідомленні Генерального штабу Збройних сил України.
Також РФ втратила:
танків - 11 953 (+3),
бойових броньованих машин – 24 608 (+5),
артилерійських систем – 42 687 (+47),
РСЗВ – 1 802 (+2),
засобів ППО – 1 396 (+0),
літаків – 436 (+0),
гелікоптерів – 353 (+0),
наземних робототехнічних комплексів – 1 465 (+14),
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 310 245 (+1 924),
крилатих ракет – 4 687 (+55),
кораблів / катерів – 33 (+0),
підводних човнів – 2 (+0),
автомобільної техніки та автоцистерн – 99 000 (+302),
спеціальної техніки – 4 218 (+2).
Дані уточнюються.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-