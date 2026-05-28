ЗСУ знищили ще 1160 окупантів та 42 артсистеми РФ

Загальні бойові втрати російських військ із початку повномасштабного вторгнення в Україну, з 24 лютого 2022 року по 28 травня 2026 року, становлять близько 1 360 110 осіб, зокрема 1 160 осіб — за минулу добу.
Головні тези:
- Станом на 28 травня 2026 року ЗСУ знищили 1160 окупантів та 42 артилерійські системи РФ.
Актуальні втрати РФ у війні проти України
Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.
РФ також втратила:
танків — 11 956 (+1),
бойових броньованих машин — 24 625 (+7),
артилерійських систем — 42 832 (+42),
РСЗВ — 1 806 (+1),
засобів ППО — 1 397 (+0),
літаків — 436 (+0),
гелікоптерів — 353 (+0),
наземних робототехнічних комплексів — 1 492 (+7),
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 314 902 (+1 560),
крилатих ракет — 4 687 (+0),
кораблів / катерів — 33 (+0),
підводних човнів — 2 (+0),
автомобільної техніки та автоцистерн — 99 906 (+261),
спеціальної техніки — 4 227 (+3).
Дані уточнюються.
