ЗСУ знищили ще 1160 окупантів та 42 артсистеми РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ знищили ще 1160 окупантів та 42 артсистеми РФ

Генштаб ЗСУ
втрати
Read in English

Загальні бойові втрати російських військ із початку повномасштабного вторгнення в Україну, з 24 лютого 2022 року по 28 травня 2026 року, становлять близько 1 360 110 осіб, зокрема 1 160 осіб — за минулу добу.

Головні тези:

  • Станом на 28 травня 2026 року ЗСУ знищили 1160 окупантів та 42 артилерійські системи РФ.
  • Загальні бойові втрати російських військ під час повномасштабного вторгнення становлять 1 360 110 людей.

Актуальні втрати РФ у війні проти України

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Актуальні втрати РФ

РФ також втратила:

  • танків — 11 956 (+1),

  • бойових броньованих машин — 24 625 (+7),

  • артилерійських систем — 42 832 (+42),

  • РСЗВ — 1 806 (+1),

  • засобів ППО — 1 397 (+0),

  • літаків — 436 (+0),

  • гелікоптерів — 353 (+0),

  • наземних робототехнічних комплексів — 1 492 (+7),

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 314 902 (+1 560),

  • крилатих ракет — 4 687 (+0),

  • кораблів / катерів — 33 (+0),

  • підводних човнів — 2 (+0),

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 99 906 (+261),

  • спеціальної техніки — 4 227 (+3).

Дані уточнюються.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ знешкодили майже 50 окупантів на Покровському напрямку протягом доби
Генштаб ЗСУ
втрати
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ знищили ще 1020 окупантів і 47 артсистем РФ
Генштаб ЗСУ
ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ знешкодили понад 50 окупантів на Покровському напрямку протягом доби
Генштаб ЗСУ
ССО

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?