ЗСУ знищили ще 1410 окупантів і 50 артсистем РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ знищили ще 1410 окупантів і 50 артсистем РФ

Генштаб ЗСУ
втрати
Read in English

Загальні бойові втрати російських військ з 24 лютого 2022 року по 1 червня 2026 року на війні проти України становлять близько 1 365 470 осіб, з них 1410 осіб - за минулу добу.

Головні тези:

  • За період з 24 лютого 2022 року по 1 червня 2026 року загальні бойові втрати російських військ на війні проти України складають понад 1 365 470 осіб.
  • Збройні сили України повідомили про знищення 1410 окупантів та 50 артилерійських систем РФ за минулу добу.

Актуальні втрати армії РФ у війні проти України

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Втрати армії РФ

Також РФ втратила:

  • танків — 11 966 (+4),

  • бойових броньованих машин — 24 659 (+2),

  • артилерійських систем — 43 037 (+50),

  • РСЗВ — 1 820 (+1),

  • засобів ППО — 1 399 (+0),

  • літаків — 436 (+0),

  • гелікоптерів — 353 (+0),

  • наземних робототехнічних комплексів — 1 528 (+9),

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 322 179 (+1852),

  • крилатих ракет — 4 693 (+0),

  • кораблів / катерів — 33 (+0),

  • підводних човнів — 2 (+0),

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 101 621 (+384),

  • спеціальної техніки — 4 239 (+5).

Дані уточнюються.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ знешкодили понад 50 окупантів на Покровському напрямку протягом доби
Генштаб ЗСУ
ССО
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ знищили ще 1160 окупантів та 42 артсистеми РФ
Генштаб ЗСУ
втрати
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ знищили ще 2100 одиниць озброєння і військової техніки армії РФ
Генштаб ЗСУ
ЗСУ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?