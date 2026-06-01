ЗСУ знищили ще 1410 окупантів і 50 артсистем РФ

Загальні бойові втрати російських військ з 24 лютого 2022 року по 1 червня 2026 року на війні проти України становлять близько 1 365 470 осіб, з них 1410 осіб - за минулу добу.
Головні тези:
- За період з 24 лютого 2022 року по 1 червня 2026 року загальні бойові втрати російських військ на війні проти України складають понад 1 365 470 осіб.
- Збройні сили України повідомили про знищення 1410 окупантів та 50 артилерійських систем РФ за минулу добу.
Актуальні втрати армії РФ у війні проти України
Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.
Також РФ втратила:
танків — 11 966 (+4),
бойових броньованих машин — 24 659 (+2),
артилерійських систем — 43 037 (+50),
РСЗВ — 1 820 (+1),
засобів ППО — 1 399 (+0),
літаків — 436 (+0),
гелікоптерів — 353 (+0),
наземних робототехнічних комплексів — 1 528 (+9),
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 322 179 (+1852),
крилатих ракет — 4 693 (+0),
кораблів / катерів — 33 (+0),
підводних човнів — 2 (+0),
автомобільної техніки та автоцистерн — 101 621 (+384),
спеціальної техніки — 4 239 (+5).
Дані уточнюються.
